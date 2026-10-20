Пассажир расплатился за проезд в автобусе 2000-летней монетой: тайну раскрыли спустя 70 лет

В городе Лидс пассажир вместо пенни расплатился за проезд в автобусе монетой, отчеканенной более двух тысяч лет назад.

Необычную монету заметил бывший главный кассир транспортной компании Leeds City Transport Джеймс Эдвардс, пишет Daily Galaxy.

В конце смены он пересчитывал выручку от продажи билетов и откладывал в сторону монеты, которые не подходили в качестве платежного средства. Некоторые монеты мужчина забирал домой для своего маленького внука Питера. Монеты хранились как памятные вещи в деревянном сундуке, где они пролежали примерно семь десятилетий. А Питеру Эдвардсу сегодня 77 лет.

Но одна из монет, находившихся в коллекции Питера, интриговала его больше всего. Затем, работая с Музеями и галереями Лидса, он исследовал её совместно с другими учёными. Вместе исследователи проследили происхождение монеты до карфагенского поселения в городе Кадис на испанском побережье.

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Дизайн загадочной монеты, привлекавший внимание Питера с детства, дал экспертам подсказки. На одной стороне изображен бог Мелькарт в головном уборе из львиной шкуры, которого обычно ассоциируют с греческим богом Гераклом. Эксперты выяснили, что монеты в греческом стиле были распространены в финикийской культуре. Ими активно пользовались именно торговцы вдоль побережья Средиземного моря. Следовательно, она была отчеканена в I веке до нашей эры.

Но только одна тайна осталась нераскрытой. Как древняя испанская монета оказалась у пассажира британского автобуса. Эдвардс предположил, что её мог привезти домой один из военнослужащих после Второй мировой войны. Но подтвердить эту версию пока не удалось.

"Это было вскоре после войны, поэтому я думаю, что солдаты привезли монеты из тех стран, куда их отправляли", — сказал он.

В то же время в музее Лидса этот древний артефакт назвали "фантастическим" пополнением коллекции музея.

Напомним, что в Цюрихе состоится уникальный аукцион, на котором будет выставлена одна из самых дорогих коллекций золотых монет в мире — "Traveller". Центральным лотом станет редкий дукат Фердинанда III Габсбурга, который может стать самой дорогой европейской золотой монетой всех времён.

Кроме того, на британском аукционе была продана редкая монета, стоимость которой составила 4,7 тысячи фунтов стерлингов (около 251 тыс. грн). Артефакт датируется периодом значительных политических потрясений в Римской империи.