Його просто дістали: чоловік креативно прибрав неправильно припарковане авто біля свого складу

У Британії 38-річний Люк Терлінг, власник складу поділився відео, де він, використовуючи вилковий навантажувач прибирає автомобіль, припаркований перед входом до його бізнесу.

За словами чоловіка, це трапляється постійно. Тож він вирішив креативно боротися із нахабними власниками авто, пише Manchester Evening News.

Розлючений бізнесмен взяв справу у свої руки після того, як йому набридло, що водії постійно блокують заїзд до нього на склад.

38-річний Люк Терлінг не міг повірити, коли одного дня прийшов на роботу та побачив, що автомобіль припаркований прямо навпроти його приміщення в Стокпорті, що у Великому Манчестері.

Тож він одразу стрибнув у свій вилковий навантажувач і перемістив машину, знявши все це на відео, яке потім опублікував у соціальних мережах.

Люк Терлінг Фото: Скриншот

"Хтось припаркувався прямо перед нашими воротами, тому ми не змогли відкрити склад. На щастя, у нас під рукою був вилковий навантажувач. Зазвичай ми переміщуємо піддони, але сьогодні ми розширили свою діяльність до послуг паркування автомобілів", — сказав він.

Видео дня

Відео миттєво стало вірусним, зібравши 124 000 переглядів.

Люк, який керує складом палет у Стокпорті, зізнався, що вирішив опублікувати відео після того, як неодноразово помічав, що автомобілі блокують доступ до його бізнесу.

Він розповів, що через величезну кількість спортзалів поблизу, парковка стає повністю забитою автомобілями.

Натомість користувачам соціальних мереж сподобалася ідея Люка.

"Вони більше там не паркуватимуться, молодці".

"О Боже, мені це подобається".

Нагадаємо, що у Британії чоловік зніс половину напіввідокремленого будинку, а потім продав землю та виїхав за кордон. Британець звинуватив у всьому міську раду та сусідку.

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