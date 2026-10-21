Его просто достали: мужчина креативно убрал неправильно припаркованный автомобиль возле своего склада

В Великобритании 38-летний Люк Терлинг, владелец склада, опубликовал видео, на котором он с помощью вилочного погрузчика убирает автомобиль, припаркованный перед входом в его предприятие.

По словам мужчины, это происходит постоянно. Поэтому он решил творчески бороться с наглыми автовладельцами, пишет Manchester Evening News.

Разъярённый бизнесмен взял дело в свои руки после того, как ему надоело, что водители постоянно блокируют въезд к его складу.

38-летний Люк Терлинг не мог поверить, когда однажды придя на работу, увидел, что автомобиль припаркован прямо напротив его офиса в Стокпорте, что в Большом Манчестере.

Поэтому он сразу запрыгнул в свой вилочный погрузчик и переместил машину, сняв всё это на видео, которое затем опубликовал в социальных сетях.

Люк Терлинг Фото: Скриншот

"Кто-то припарковался прямо перед нашими воротами, поэтому мы не смогли открыть склад. К счастью, у нас под рукой оказался вилочный погрузчик. Обычно мы перемещаем поддоны, но сегодня мы расширили сферу своей деятельности, занявшись парковкой автомобилей", — сказал он.

Видео дня

Видео мгновенно стало вирусным, набрав 124 000 просмотров.

Люк, который руководит складом паллет в Стокпорте, признался, что решил опубликовать видео после того, как неоднократно замечал, что автомобили блокируют подъезд к его предприятию.

Он рассказал, что из-за огромного количества спортзалов поблизости парковка полностью забивается автомобилями.

Зато пользователям социальных сетей понравилась идея Люка.

"Они больше не будут там парковаться, молодцы".

"О Боже, мне это нравится".

Напомним, что в Великобритании мужчина снес половину двухквартирного дома, а затем продал участок и уехал за границу. Британец обвинил во всём городской совет и соседку.

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