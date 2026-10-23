"Шахед" збитий на підльоті: під Полтавою спрацювала природна "ППО" (фото)

Вранці 23 жовтня російські терористи запустили кілька БпЛА в бік Полтави, що вночі вже зазнала атаки ворожих дронів. Один із безпілотників зупинило звичайн дерево.

Дрон, що летів у бік Полтави, на своєму шляху натрапив на "ППО" у вигляді високого дерева. Зачепившись за нього, він розламався на частини, і уламки впали на землю. Наслідки зіткнення російського безпілотника з українською чи то тополею, чи то осикою (тут думки розходяться) публікує Telegram-канал "Фонтан за мільйон".

Фото: Соцмережi Фото: Соцмережi

"Дерево прикрило собою місто. Ворожий безпілотник врізався у гілки й впав на землю", — йдеться у підписі.

Меми не змусили себе чекати.

Фото: Telegram / poltava_pvp

Обстріл Полтави 23 жовтня: подробиці

Мешканці міста почули кілька потужних вибухів, а незабаром місцева влада підтвердила обстріли. За інформацією голови Полтавської обласної військової адміністрації Віталія Дяківнича, вранці в Полтаві внаслідок ворожих обстрілів зафіксовано влучання БПЛА на територію приватного підприємства та приватного будинку. У сусідніх будинках вилетіли вікна.

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Після одного з ударів виникла пожежа, яку вже локалізували. Про постраждалих інформації немає.

Напередодні ввечері російські терористи атакували об’єкт залізничної інфраструктури в Полтаві, внаслідок чого спалахнула потужна пожежа.

Рятувальники Полтавського гарнізону гасили пожежу після прильоту 22 жовтня Фото: ДСНС

Нагадаємо, під час атаки на Київ 27 грудня минулого року ударний дрон "Шахед", що йшов на удар у Дарницькому районі столиці, заплутався у дротах лінії електропередач, перекинувся та вибухнув, впавши неподалік від недобудованих багатоповерхівок.

Також повідомлялося, що в столиці на дереві застряг ворожий дрон-приманка.