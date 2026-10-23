"Шахед" сбит на подлете: под Полтавой сработала природная "ПВО" (фото)
Утром 23 октября российские террористы запустили несколько БпЛА по Полтаве, которая ночью уже была под атакой вражеских дронов. Один из беспилотников остановило обычное дерево.
Дрон, летевший в сторону Полтавы, встретил на своем пути "ПВО" в виде высокого дерева. Зацепившись за него, он разломался на части, и обломки упали на землю. Последствия встречи российского беспилотника и украинского то ли тополя, то ли осины (тут мнения расходятся) публикует Telegram-канал "Фонтан за миллион".
"Дерево прикрыло собой город. Вражеский беспилотник врезался в ветки и упал на землю", — говорится в подписи.
Мемы не заставили себя ждать.
Обстрел Полтавы 23 октября: детали
Жители города слышали несколько мощных взрывов, а вскоре местные власти подтвердили удары. По информации главы Полтавской областной военной администрации Виталия Дякивныча, утром в Полтаве в результате вражеских обстрелов зафиксировано попадание БпЛА по территории частного предприятия и по частному дома. В соседних домах повылетали окна.
После одного из ударов возник пожар, который уже локализовали. О пострадавших информации нет.
Накануне вечером российские террористы атаковали в Полтаве объект железнодорожной инфраструктуры, в результате чего вспыхнул мощный пожар.
Напомним, во время атаки на Киев 27 декабря прошлого года ударный дрон "Шахед", который шел на удар в Дарницком районе столицы, запутался в проводах линии электропередач, перевернуся и взорвался, упав неподалеку от недостроенных многоэтажек.
Также сообщалось, что в столице на дереве застрял вражеский дрон-приманка.