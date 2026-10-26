"Кірпічів навалили": у мережі висміяли дивну інсталяцію з цегли у Львові
У Львові встановили цегляну інсталяцію під назвою "Говерла". Цегляну піраміду, назвали на честь найвищої вершини України.
Художня інсталяція втілює людську потребу й здатність упорядковувати простір. Мистецький об'єкт з'явився у Львові на площі перед Оперним театром, але містяни й користувачі соцмереж розкритикували інсталяцію. Про нову художню локацію у місті повідомили у Львівській міській раді.
Композицію у формі піраміди з цеглинок створили в межах Львівського тижня скульптури 2026. Автором інсталяції є Сергій Радько.
За словами організатора Львівського тижня скульптури Павла Гудімова, ця інсталяція має символічне значення. Її вершина — метафора спільних цінностей: моральних, естетичних, державних, тих, що формують наше бачення сучасност
"Вершина — як метафора спільних цінностей: моральних, естетичних, державних. Піраміда — як метафора стійкості. За ідеєю автора, задумана будуватися спільно, де кожен залучений і кожному знайдеться своє місце", — йдеться у повідомленні міської ради.
Але попри захоплення організаторів, львів'яни та користувачі соцмереж не оцінили мистецький задум.
"Пропоную не зупинятись і добудувати весь Чорногірський хребет. Зліва Піп Іван, справа Петрос. Тільки не запускайте джип-тури на Піп Іван, він сиплеться", — написав у Threads один із користувачів під ніком pdm.inthewoods.
У коментарях теж чимало людей не оцінили креатив художників. Люди створювали кумедні фотожаби і жартували.
- "Скільки мільйонів гривень на цей мусор сучасного мистецтва витратили? І скільки % з того пішло в кишені депутатів".
- "В нас така інсталяція була, коли хату добудували".
- "А я ще вчора проїжджав і думав, навіщо там цегла".
- "Виглядає так, наче хтось просто "кірпічів навалив".
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