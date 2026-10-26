"Кирпичей навалили": в сети высмеяли странную инсталляцию во Львове

Во Львове установили кирпичную инсталляцию под названием "Говерла". Кирпичную пирамиду назвали в честь самой высокой вершины Украины.

Художественная инсталляция воплощает человеческую потребность и способность упорядочивать пространство. Художественный объект появился во Львове на площади перед Оперным театром, но горожане и пользователи социальных сетей раскритиковали инсталляцию. О новой художественной локации в городе сообщили во Львовском городском совете.

Композицию в форме пирамиды из кирпичиков создали в рамках Львовской недели скульптуры 2026. Автором инсталляции является Сергей Радько.

По словам организатора Львовской недели скульптуры Павла Гудимова, эта инсталляция имеет символическое значение. Её вершина — метафора общих ценностей: моральных, эстетических, государственных, тех, которые формируют наше видение современности

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"Вершина — как метафора общих ценностей: моральных, эстетических, государственных. Пирамида — как метафора устойчивости. По замыслу автора, она должна строиться совместно, где каждый будет вовлечен и каждому найдется свое место", — говорится в сообщении городского совета.

Однако, несмотря на энтузиазм организаторов, жители Львова и пользователи социальных сетей не оценили этот художественный замысел.

"Предлагаю не останавливаться и достроить весь Черногорский хребет. Слева Пип Иван, справа Петрос. Только не запускайте джип-туры на Пип Иван, он осыпается", — написал в Threads один из пользователей под ником pdm.inthewoods.

Во Львове появилась кирпичная пирамида: что о ней пишут в сети Фото: Скриншот

В комментариях тоже немало людей не оценили креативность художников. Люди создавали забавные фотомонтажи и шутили.

"Сколько миллионов гривен потратили на этот хлам современного искусства? И сколько процентов из этой суммы ушло в карманы депутатов".

"У нас такая инсталляция была, когда дом достроили".

"А я ещё вчера проезжал мимо и думал, зачем там кирпичи".

"Выглядит так, будто кто-то просто "кирпичи навалил".

Во Львове установили кирпичную инсталляцию "Говерла" возле Оперного театра Фото: Скриншот

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