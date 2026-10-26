"Кирпичей навалили": в сети высмеяли странную инсталляцию во Львове
Во Львове установили кирпичную инсталляцию под названием "Говерла". Кирпичную пирамиду назвали в честь самой высокой вершины Украины.
Художественная инсталляция воплощает человеческую потребность и способность упорядочивать пространство. Художественный объект появился во Львове на площади перед Оперным театром, но горожане и пользователи социальных сетей раскритиковали инсталляцию. О новой художественной локации в городе сообщили во Львовском городском совете.
Композицию в форме пирамиды из кирпичиков создали в рамках Львовской недели скульптуры 2026. Автором инсталляции является Сергей Радько.
По словам организатора Львовской недели скульптуры Павла Гудимова, эта инсталляция имеет символическое значение. Её вершина — метафора общих ценностей: моральных, эстетических, государственных, тех, которые формируют наше видение современности
"Вершина — как метафора общих ценностей: моральных, эстетических, государственных. Пирамида — как метафора устойчивости. По замыслу автора, она должна строиться совместно, где каждый будет вовлечен и каждому найдется свое место", — говорится в сообщении городского совета.
Однако, несмотря на энтузиазм организаторов, жители Львова и пользователи социальных сетей не оценили этот художественный замысел.
"Предлагаю не останавливаться и достроить весь Черногорский хребет. Слева Пип Иван, справа Петрос. Только не запускайте джип-туры на Пип Иван, он осыпается", — написал в Threads один из пользователей под ником pdm.inthewoods.
В комментариях тоже немало людей не оценили креативность художников. Люди создавали забавные фотомонтажи и шутили.
- "Сколько миллионов гривен потратили на этот хлам современного искусства? И сколько процентов из этой суммы ушло в карманы депутатов".
- "У нас такая инсталляция была, когда дом достроили".
- "А я ещё вчера проезжал мимо и думал, зачем там кирпичи".
- "Выглядит так, будто кто-то просто "кирпичи навалил".
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