Риба з отрутою, смертоноснішою за ціанід, викинулася на пляж: людей попередили про небезпеку

Риба-фугу, отрута якої в 1000 разів смертоносніша за ціанід, викинулася на узбережжя Великої Британії після того, як її, ймовірно, збило з курсу за сотні кілометрів.

Дуже отруйну екзотичну рибу знайшов дайвер на пляжі Нолл у Стадленді, графство Дорсет, пише The Sun.

Оуен Буті спочатку помилково прийняв дивну істоту за маленький буй, перш ніж зрозумів, що це риба-фугу довжиною в 44 сантиметри.

Хоча риба була мертвою навіть тоді вона залишається надзвичайно небезпечною, бо токсини в її шкірі та органах можуть спричинити смертельне отруєння.

Природна отрута, що міститься в рибі-фугу, до 1000 разів смертоносніша за ціанід.

Зазвичай вони зустрічаються в тропічних і субтропічних водах Індійського, Тихого та Атлантичного океанів, що робить знахідку на пляжі Дорсету особливо незвичайною.

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На пляжі в Дорсеті знайшли смертельно отруйну рибу Фото: Скриншот

Є версія, що рибу могли збити з курсу на сотні кілометрів в іншу сторону нещодавні шторми Остін та Боало .

Риби-фугу отримали свою назву через дивний захисний механізм. Вони надувають своє тіло у форму повітряної кульки, щоб хижакам було важче їх проковтнути.

Але їхні токсини також можуть становити смертельну загрозу для людини.

Натомість Оуен Буті був шокований, коли знайшов цю рибу на узбережжі Британії.

"Я прогулювався пляжем Нолл, коли помітив щось, що спочатку виглядало як буй або поліетиленовий пакет, викинуте на берег. Я підійшов, щоб розібратися, і зрозумів, що це насправді мертва риба. Зустрівши рибу-фугу під час дайвінгу за кордоном, я добре здогадувався, що це таке. Але попри весь час, який я провів, пірнаючи місцевими територіями, я точно не очікував знайти на берегу рибу-фугу", — сказав він.

Також науковці зазначають, що ця риба є рідкісним явищем у британських водах.Тож людей просять не торкатися цієї риби.

Нагадаємо, що біля узбережжя Криту рибалка витягнув з води рибу завдовжки приблизно 50 сантиметрів, яка є одним із найнебезпечніших видів Середземномор'я, адже вона має потужні щелепи та є дуже отруйною.

Також отруйна риба-фугу дісталась берегів України. Перші згадки про цю рибу в Чорному морі біля українських берегів з'явилися ще у 2014 році.