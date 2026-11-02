Рыба с ядом, более смертоносным, чем цианид, выбросилась на пляж: людей предупредили об опасности

Рыба фугу, яд которой в 1000 раз смертоноснее цианида, выбросилась на побережье Великобритании после того, как её, вероятно, сбило с курса за сотни километров.

Очень ядовитую экзотическую рыбу обнаружил дайвер на пляже Нолл в Стадленде, графство Дорсет, пишет The Sun.

Оуэн Бути сначала по ошибке принял странное существо за маленький буй, прежде чем понял, что это рыба-фугу длиной 44 сантиметра.

Хотя рыба была мертвой, даже в таком состоянии она остаётся чрезвычайно опасной, поскольку токсины в её коже и органах могут вызвать смертельное отравление.

Природный яд, содержащийся в рыбе фугу, в 1000 раз смертоноснее цианида.

Обычно они обитают в тропических и субтропических водах Индийского, Тихого и Атлантического океанов, что делает находку на пляже в Дорсете особенно необычной.

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На пляже в Дорсете обнаружили смертельно ядовитую рыбу Фото: Скриншот

Существует версия, что рыбу могли сбить с курса на сотни километров в другую сторону недавние штормы "Остин" и "Боало".

Рыбы фугу получили своё название из-за необычного защитного механизма. Они надувают своё тело до размеров воздушного шарика, чтобы хищникам было сложнее их проглотить.

Но их токсины также могут представлять смертельную угрозу для человека.

Зато Оуэн Бути был в шоке, когда обнаружил эту рыбу на побережье Великобритании.

"Я прогуливался по пляжу Нолл, когда заметил что-то, что сначала показалось мне буем или полиэтиленовым пакетом, выброшенным на берег. Я подошел, чтобы разобраться, и понял, что на самом деле это мертвая рыба. Встретив рыбу-фугу во время дайвинга за границей, я хорошо догадывался, что это такое. Но, несмотря на всё время, которое я провёл, ныряя в местных водах, я точно не ожидал найти на берегу рыбу-фугу", — сказал он.

Кроме того, ученые отмечают, что эта рыба — редкое явление в британских водах. Поэтому людей просят не прикасаться к этой рыбе.

Напомним, что у побережья Крита рыбак вытащил из воды рыбу длиной примерно 50 сантиметров, которая является одним из самых опасных видов Средиземноморья, ведь у неё мощные челюсти и она очень ядовита.

Кроме того, ядовитая рыба фугу добралась до берегов Украины. Первые упоминания об этой рыбе в Чёрном море у украинских берегов появились ещё в 2014 году.