Пішов порибалити з братом: чоловік піймав рибу і став мільйонером

В Австралії 26-річний Метью Моріс після рибалки розбагатів. Риба під назвою баррамунді, яка клюнула на його наживку біля австралійського міста Дарвін, змінила його життя назавжди.

Адже улов чоловіка коштував один мільйон австралійських доларів, а це приблизно 623 000 євро, бо був частиною конкурсу "Риба на мільйон доларів" , пише видання Bild.

Спочатку чоловік планував провести вечір на риболовлі зі своїм молодшим братом після футбольного тренування. Великий улов не був його головною метою. Але потім він піймав особливу рибу.

Яка риба клюнула на наживку?

Риба Баррамунді завдовжки 80 сантиметрів клюнула на наживку. Ці великі хижі риби дуже цінуються рибалками за їхню бойову енергію. Вони можуть виростати понад метр у довжину та важити кілька десятків кілограмів.

Коли чоловік уважніше придивився в темряві, він виявив дещо важливе про свою рибу.

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"Я зловив рибу на гачок і перше, що я зробив, це увімкнув налобний ліхтар. Що одразу впало мені в око, так це велике сріблясте тіло та велика червона мітка", — розповів він.

Чому рибалка тепер мільйонер

І ця деталь змінила його життя. Адже улов був частиною конкурсу "Риба на мільйон доларів", де рибу мітять і випускають у кілька річок. Чоловік рибалив у Корроборе Біллабонг на схід від Дарвіна з населенням близько 123 000 осіб. Саме туди їде багато рибалок, аби піймати баррамунді.

У поточному дванадцятому сезоні рибної лотереї було випущено тільки одну баррамунді з головним призом в один мільйон. На початку сезону, 1 жовтня, у воді плавало 101 призова баррамунді: 100 з них вартістю по 10 000 австралійських доларів кожна і лише одна вартістю один мільйон. І саме цю рибу виловив Моріс. Тож, він став лише другим переможцем-мільйонером за дванадцятирічну історію лотереї.

Прем'єр Ліа Фінокк'яро особисто повідомила йому радісну новину. Рибалка розплакався від радості, обійняв політика і перше, що він зробив, це зателефонував матері: "Мамо, я зловив баррамунді за мільйон доларів! Я мільйонер!"

Нагадаємо, що у польському місті Рибник німець витягнув з води найдовшого сома у світі.

Також у Мельбурні рибалка піймав найбільшу рибину у своєму житті та встановив новий рекорд у світі.