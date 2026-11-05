Пошел на рыбалку с братом: мужчина поймал рыбу и стал миллионером

В Австралии 26-летний Мэтью Морис разбогател после рыбалки. Рыба по названию баррамунди, которая клюнула на его наживку недалеко от австралийского города Дарвин, навсегда изменила его жизнь.

Ведь улов этого мужчины стоил один миллион австралийских долларов, а это примерно 623 000 евро, поскольку он был частью конкурса "Рыба на миллион долларов", пишет издание Bild.

Изначально мужчина планировал провести вечер на рыбалке со своим младшим братом после футбольной тренировки. Большой улов не был его главной целью. Но потом он поймал необычную рыбу.

Какая рыба клюнула на наживку?

Рыба баррамунди длиной 80 сантиметров клюнула на приманку. Эти крупные хищные рыбы очень ценятся рыбаками за их боевой дух. Они могут вырастать более чем на метр в длину и весить несколько десятков килограммов.

Когда мужчина присмотрелся повнимательнее в темноте, он обнаружил нечто важное о своей рыбе.

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"Я поймал рыбу на крючок, и первым делом включил налобный фонарь. Что сразу бросилось мне в глаза, так это большое серебристое тело и большая красная метка", — рассказал он.

Почему рыбак теперь миллионер

И эта деталь изменила его жизнь. Ведь улов был частью конкурса "Рыба на миллион долларов", в рамках которого рыбу маркируют и выпускают в несколько рек. Мужчина рыбачил в Корроборе-Биллабонг к востоку от Дарвина, население которого составляет около 123 000 человек. Именно туда едут многие рыбаки, чтобы поймать баррамунди.

В текущем двенадцатом сезоне рыбной лотереи была выпущена только одна баррамунди с главным призом в один миллион. В начале сезона, 1 октября, в воде плавало 101 призовая баррамунди: 100 из них стоимостью по 10 000 австралийских долларов каждая и только одна стоимостью один миллион. И именно эту рыбу выловил Морис. Таким образом, он стал всего лишь вторым победителем-миллионером за двенадцатилетнюю историю лотереи.

Премьер Лиа Финоккьяро лично сообщила ему радостную новость. Рыбак расплакался от радости, обнял политика, и первым делом позвонил матери: "Мама, я поймал баррамунди за миллион долларов! Я миллионер!"

Напомним, что в польском городе Рыбник немец вытащил из воды самого длинного сома в мире.

Кроме того, в Мельбурне рыбак поймал самую крупную рыбу в своей жизни и установил новый мировой рекорд.