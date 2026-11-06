Зірка "Беверлі-Гіллз, 90210" померла у 50 років: що сталося за кілька днів до трагедії

Буквально за кілька місяців до смерті Кіммарі Джонсон ще з'являлася на обкладинках модних журналів, проте життя 50-річної акторки обірвалося після раптової госпіталізації через проблеми із серцем.

Американська акторка та модель Кіммарі Джонсон (Kimmarie Johnson), відома за появою в культовому серіалі "Беверлі-Гіллз, 90210" і комедії "Де моя тачка, чувак?", померла у віці 50 років. Про смерть акторки 5 листопада 2026 року повідомило американське видання People з посиланням на її племінницю Ронду Скотт.

За словами племінниці, проблеми зі здоров'ям у Кіммарі почалися 27 жовтня. Того дня акторка перебувала у своєму будинку в Лос-Анджелесі, коли в неї стався серцевий напад або інший гострий серцевий епізод і її терміново госпіталізували до медичного центру Cedars-Sinai у Лос-Анджелесі. Лікарі виявили у неї аневризматичне захворювання серця. Після цього Джонсон залишалася в лікарні.

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Вона померла в середу, 4 листопада. Офіційну причину смерті родина поки не озвучила.

Ронду Скотт згадала свою тітку теплими словами та розповіла, що та залишала позитивне враження на людей, з якими спілкувалася.

"Вона випромінювала настільки сильне й яскраве світло, що люди, які зустрічалися з нею, відчували лише позитивну енергію. Ми дуже сумуватимемо за нею і назавжди зберігатимемо пам’ять про її життя", — сказала Родні Скотт.

Чим запам'яталася Кіммарі Джонсон у кіно та на телебаченні

Кіммарі Джонсон народилася 8 квітня 1976 року в місті Вілкінсбург, штат Пенсильванія, США. До початку кар'єри в кіно вона працювала бортпровідницею.

Пізніше вона знімалася в кіно та на телебаченні, а також працювала моделлю. Однією з ролей Кіммарі стала Джуді в епізоді культового підліткового серіалу "Беверлі-Гіллз, 90210", у якому вона з'явилася 1998 року.

Також акторка знімалася в комедії "Де моя тачка, чувак?" (Dude, Where's My Car?), яка вийшла у 2000 році. У фільмі з Ештоном Кутчером та Шоном Вільямом Скоттом вона зіграла одну з дівчат у костюмі прибульця — Jumpsuit Chick.

Серед інших її робіт:

серіал "V.I.P." за участю Памели Андерсон;

комедійний серіал "Wanda at Large";

комедія "Spanish Fly";

серіал "Tucker's War", у якому вона з'явилася у 2017 році.

Від перемоги на конкурсі краси до власного бізнесу

Крім акторської роботи, Джонсон займалася модельним бізнесом і продюсуванням.

У 1992 році Джонсон перемогла на конкурсі краси Miss Pennsylvania USA. Наступного року вона представляла свій штат на національному конкурсі Miss USA, де увійшла до п'ятірки фіналісток.

Згодом акторка зацікавилася індустрією краси. У 2011 році вона заснувала власний бренд косметичних засобів для догляду за шкірою SkinGlow by Kimmarie. Також працювала у сфері моди та обіймала посаду директорки з краси у fashion-виданні.

В останні місяці життя Джонсон продовжувала модельну діяльність. У серпні 2026 року вона з'явилася на цифровій обкладинці словенського видання Grazia Slovenia. У квітні цього року акторка також відвідала прем'єру біографічного фільму про Майкла Джексона "Michael" у Лос-Анджелесі.

Що відомо про родину акторки

У 2003 році Кіммарі Джонсон народила сина Кемерона Ніно. Він нині живе в Лос-Анджелесі та займається музикою.

Після народження дитини акторка на певний час зробила перерву в кар'єрі, щоб приділити увагу материнству. Згодом вона повернулася до творчої діяльності, продовжила працювати моделлю та розвивати власний бізнес.

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