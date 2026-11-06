Звезда сериала "Беверли-Хиллз, 90210" скончалась в возрасте 50 лет: что произошло за несколько дней до трагедии

Буквально за несколько месяцев до смерти Киммари Джонсон ещё появлялась на обложках модных журналов, однако жизнь 50-летней актрисы оборвалась после внезапной госпитализации из-за проблем с сердцем.

Американская актриса и модель Киммари Джонсон (Kimmarie Johnson), известная по роли в культовом сериале "Беверли-Хиллз, 90210" и комедии "Где моя тачка, чувак?", скончалась в возрасте 50 лет. О смерти актрисы 5 ноября 2026 года сообщило американское издание People со ссылкой на её племянницу Ронду Скотт.

По словам племянницы, проблемы со здоровьем у Киммари начались 27 октября. В тот день актриса находилась в своём доме в Лос-Анджелесе, когда у неё случился сердечный приступ или другой острый сердечный эпизод, и её срочно госпитализировали в медицинский центр Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе. Врачи диагностировали у неё аневризматическое заболевание сердца. После этого Джонсон оставалась в больнице.

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Она скончалась в среду, 4 ноября. Официальную причину смерти родственники пока не назвали.

Ронда Скотт тепло отзывалась о своей тёте и рассказала, что та производила положительное впечатление на людей, с которыми общалась.

"Она излучала настолько сильный и яркий свет, что люди, которые с ней встречались, ощущали только положительную энергию. Мы будем очень скучать по ней и навсегда сохраним память о её жизни", — сказала Родни Скотт.

Чем запомнилась Киммари Джонсон в кино и на телевидении

Киммари Джонсон родилась 8 апреля 1976 года в городе Уилкинсбург, штат Пенсильвания, США. До начала карьеры в кино она работала стюардессой.

Позже она снималась в кино и на телевидении, а также работала моделью. Одной из ролей Киммари стала Джуди в эпизоде культового подросткового сериала "Беверли-Хиллз, 90210", в котором она появилась в 1998 году.

Кроме того, актриса снялась в комедии "Чувак, где моя тачка?" (Dude, Where's My Car?), вышедшей в 2000 году. В фильме с Эштоном Кутчером и Шоном Уильямом Скоттом она сыграла одну из девушек в костюме пришельца — Jumpsuit Chick.

Среди других её работ:

сериал "V.I.P." с участием Памелы Андерсон;

комедийный сериал "Wanda at Large";

комедия "Spanish Fly";

сериал "Tucker's War", в котором она снялась в 2017 году.

От победы в конкурсе красоты до собственного бизнеса

Помимо актёрской работы, Джонсон занималась модельным бизнесом и продюсированием.

В 1992 году Джонсон победила на конкурсе красоты "Miss Pennsylvania USA". В следующем году она представляла свой штат на национальном конкурсе "Miss USA", где вошла в пятерку финалисток.

Впоследствии актриса заинтересовалась индустрией красоты. В 2011 году она основала собственный бренд косметических средств по уходу за кожей SkinGlow by Kimmarie. Также она работала в сфере моды и занимала должность директора по красоте в модном издании.

В последние месяцы жизни Джонсон продолжала заниматься модельной деятельностью. В августе 2026 года она появилась на цифровой обложке словенского издания Grazia Slovenia. В апреле этого года актриса также посетила премьеру биографического фильма о Майкле Джексоне "Michael" в Лос-Анджелесе.

Что известно о семье актрисы

В 2003 году Киммари Джонсон родила сына Кэмерона Нино. Сейчас он живёт в Лос-Анджелесе и занимается музыкой.

После рождения ребенка актриса на некоторое время сделала перерыв в карьере, чтобы посвятить себя материнству. Впоследствии она вернулась к творческой деятельности, продолжила работать моделью и развивать собственный бизнес.

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