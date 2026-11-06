"Вибори впливають на його здоров'я": Дональд Трамп заснув стоячи у прямому ефірі (фото)

Дональд Трамп, схоже, заснув, стоячи під час виступу в прямому ефірі біля басейну меморіалу Лінкольна у Вашингтоні.

Його поведінка вкотре викликала занепокоєння щодо здоров'я президента США, особливо після того, як республіканці зазнали нищівної поразки на проміжних виборах, пише Daily Star.

Дональд Трамп знову, схоже, задрімав під час прямого виступу. Президент США вчора був біля Відбиваючого басейну Меморіалу Лінкольна на Національній алеї у Вашингтоні, щоб виступити з промовою, але 80-річного чоловіка назвали "розсіяним безладом".

За словами доктора Джона Пола Гаррісона, політик демонстрував ознаки погіршення стану, бо здавалося, він задрімав, стоячи прямо та слухаючи розмову міністра внутрішніх.

Трамп, схоже, задрімав стоячи під час виступу біля меморіалу Лінкольна Фото: Скриншот

"Той факт, що він починає дрімати, стоячи, викликає занепокоєння. Крім того, той факт, що він здатний так швидко прокидатися знову, говорить мені про те, що є якась проблема з його нервовою системою", — сказав він.

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Він також зазначив, що президент, здавалося, то засинав, то прокидався протягом усієї промови Бургума, а також демонстрував мимовільні спазми.

Присутні також були зивовані поведінкою Трампа, багато хто написав про свої враженн у соціальних мережах.

"Святий Боже, Трамп щойно заснув стоячи".

"Його передвиборчі мітинги були надзвичайно незграбними, його фільтри глючать, а фізичні рухи більш незграбні. Він не може проводити зустрічі стоячи та часто засинає".

"Він втратив голос. Він такий хрипкий. Його обличчя бліде. Він виглядає погано?"

"Досить очевидно, що ці вибори негативно впливають на Трампа та його здоров’я. Він виглядає так, ніби майже не спав, і ледве може дочитати свою промову про відновлення відбиваючого басейну Меморіалу Лінкольна".

Нагадаємо, що Дональд Трамп потрапив у новий скандал із ЗМІ, коли сказав журналісту, який запитав про його здоров'я, що він "огидний" і виглядає "жахливо". Президент США накинувся на репортера, який запитав про його здоров'я після скасування передвиборчого мітингу.

Також Дональд Трамп під час мітингу в Техасі зробив нову дивну заяву про сонячні панелі, які нібито смажать тварин.