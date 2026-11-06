"Выборы влияют на его здоровье": Дональд Трамп уснул стоя в прямом эфире (фото)

Дональд Трамп, похоже, уснул стоя во время выступления в прямом эфире у бассейна мемориала Линкольна в Вашингтоне.

Его поведение в очередной раз вызвало беспокойство по поводу здоровья президента США, особенно после того, как республиканцы потерпели сокрушительное поражение на промежуточных выборах, пишет Daily Star.

Дональд Трамп, похоже, снова задремал во время прямого эфира. Президент США вчера находился у Отражающего бассейна Мемориала Линкольна на Национальной аллее в Вашингтоне, чтобы выступить с речью, но 80-летнего мужчину назвали "рассеянным беспорядком".

По словам доктора Джона Пола Харрисона, у политика наблюдались признаки ухудшения состояния, так как казалось, что он задремал, стоя прямо и слушая речь министра внутренних дел.

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Трамп, похоже, задремал стоя во время выступления у мемориала Линкольна Фото: Скриншот

"Тот факт, что он начинает дремать стоя, вызывает беспокойство. Кроме того, тот факт, что он способен так быстро просыпаться, говорит мне о том, что у него есть какая-то проблема с нервной системой", — сказал он.

Он также отметил, что президент, казалось, то засыпал, то просыпался на протяжении всей речи Бургума, а также демонстрировал непроизвольные спазмы.

Присутствующие также были потрясены поведением Трампа, многие поделились своими впечатлениями в социальных сетях.

"Боже мой, Трамп только что уснул стоя".

"Его предвыборные митинги были чрезвычайно неловкими, его фильтры глючат, а движения тела — ещё более неловкие. Он не может проводить встречи стоя и часто засыпает".

"Он потерял голос. Он такой хриплый. Его лицо бледное. Он плохо выглядит?"

"Довольно очевидно, что эти выборы негативно сказываются на Трампе и его здоровье. Он выглядит так, будто почти не спал, и едва может дочитать свою речь о восстановлении отражающего бассейна Мемориала Линкольна".

Напомним, что Дональд Трамп оказался в центре нового скандала со СМИ, когда ответил журналисту, спросившему о его здоровье, что тот "отвратителен" и выглядит "ужасно". Президент США набросился на репортера, который спросил о его здоровье после отмены предвыборного митинга.

Кроме того, Дональд Трамп во время митинга в Техасе сделал новое странное заявление о солнечных панелях, которые якобы жарят животных.