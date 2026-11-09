"Я думав, що помру": піаніст упав із круїзного лайнера в Тихий океан, а цього ніхто не помітив

Піаніст компанії Royal Caribbean впав у море з величезного 14-палубного круїзного лайнера посеред ночі.

Чоловіка знайшли в океані за 33 кілометри від узбережжя Каліфорнії через 9 годин після падіння. Його врятували рибалки Шон Нортон і Грант Гарретт, які затягнули чоловіка у свій човен, пише People.

Двоє чоловіків поверталися з риболовлі на марліна поблизу острова Каталіна в окрузі Лос-Анджелес, Каліфорнія, коли капітан човна побачив людину, що плавала в Тихому океані. Виявилося, що це був піаніст, який упав за борт з круїзного лайнера, на якому працював.

Рибалка з Ньюпорт-Біч розповів, що з човна помітили чоловіка, який топтався на воді майже за 20 миль від узбережжя скелястого острова, і допомогли йому сісти на своє судно. Потім екіпаж зробив екстрений виклик на море, і кілька рятувальників з Ньюпорт-Біч прибули на місце.

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"Я такий: "Це людина. Зупиніть човен; давайте витягнемо всі наші снасті. Ми взяли його за руки та підняли, і він був у повному шоці", – сказав Нортон.

За його словами, "єдине, що чоловік сказав рибалкам: "Дякую. Я думав, що помру".

Начальник батальйону рятувальників міста Ньюпорт-Біч Адам Ясенда розповів , що чоловік був "практично посеред океану". Вважається, що він був за бортом свого корабля близько дев'яти годин, перш ніж його знайшли.

Піаніст з круїзного лайнера впав в океан

Коли він прийшов до тями після порятунку, чоловік, чию особу ще не розкрили, розповів, що працював піаністом на борту круїзного лайнера Ovation of the Seas компанії Royal Caribbean.

Після порятунку в п'ятницю чоловіка було госпіталізовано до лікарні.

За даними видання, правоохоронні органи розслідують інцидент, зокрема, як чоловік упав за борт.

Натомість один із рибалок сказав, що якби океанська вода не була теплішою, аніж зазвичай, через супер-Ель-Ніньйо, працівник круїзного лайнера, можливо, не пережив би перебування за бортом до того, як його знайшли рибалки.

Нагадаємо, що у Німеччині сталося зіткнення у морі. Розкішний круїзний лайнер з пасажирами на борту врізався у два контейнеровози після того, як його знесло з курсу через сильний штормовий вітер.

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