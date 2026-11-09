"Я думал, что умру": пианист упал с круизного лайнера в Тихий океан, а этого никто не заметил

Пианист компании Royal Caribbean упал в море с огромного 14-палубного круизного лайнера посреди ночи.

Мужчину нашли в океане в 33 километрах от побережья Калифорнии через 9 часов после падения. Его спасли рыбаки Шон Нортон и Грант Гарретт, которые затащили мужчину в свою лодку, пишет People.

Двое мужчин возвращались с рыбалки на марлина вблизи острова Каталина в округе Лос-Анджелес, Калифорния, когда капитан лодки заметил человека, плывшего в Тихом океане. Оказалось, что это был пианист, который упал за борт с круизного лайнера, на котором работал.

Рыбак из Ньюпорт-Бич рассказал, что с лодки заметили мужчину, который барахтался в воде почти в 20 милях от побережья скалистого острова, и помогли ему подняться на борт своего судна. Затем экипаж сделал экстренный вызов в море, и несколько спасателей из Ньюпорт-Бич прибыли на место.

Видео дня

"Я говорю: „Это человек. Остановите лодку; давайте вытащим все наши снасти. Мы взяли его за руки и подняли, а он был в полном шоке“, — сказал Нортон.

По его словам, "единственное, что мужчина сказал рыбакам: "Спасибо. Я думал, что умру"".

Начальник батальона спасателей города Ньюпорт-Бич Адам Ясенда рассказал, что мужчина находился "практически посреди океана". Считается, что он пробыл за бортом своего судна около девяти часов, прежде чем его нашли.

Пианист с круизного лайнера упал в океан

Когда он пришел в себя после спасения, мужчина, личность которого пока не установлена, рассказал, что работал пианистом на борту круизного лайнера Ovation of the Seas компании Royal Caribbean.

После спасения в пятницу мужчина был госпитализирован в больницу.

По данным издания, правоохранительные органы расследуют инцидент, в частности, то, как мужчина упал за борт.

В то же время один из рыбаков сказал, что если бы вода в океане не была теплее, чем обычно, из-за супер-Эль-Ниньо, сотрудник круизного лайнера, возможно, не пережил бы пребывание за бортом до того, как его нашли рыбаки.

Напомним, что в Германии произошло столкновение в море. Роскошный круизный лайнер с пассажирами на борту врезался в два контейнеровоза после того, как его сбило с курса из-за сильного штормового ветра.

Кроме того, за 16 месяцев путешествия супруги посетили 53 страны, при этом потратив меньше, чем среднестатистическая семья в США