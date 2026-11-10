Була мокрою та вкритою чорним хутром: водійка заявила, що зустріла снігову людину на дорозі

У США продовжують з'являтися очевидці, що нібито бачили Бігфута, відомого також під назвою "снігова людина".

Зокрема, налякана жінка з чоловіком викликала служби екстреної допомоги після того, як, за її словами, зустрілася з великою, мокрою від води істотою в США. А кілька днів до того, мисливець повідомив, що почув неприємний запах в лісі, пише Daily Star.

Ці дивні зустрічі були зареєстровані Організацією польових дослідників снігової людини (BFRO), адже американці продовжують повідомляти про снігову людину.

Попри те, що зовсім недавно відомі кадри Паттерсона-Гімліна 1967 року, які довго вважалися доказом існування Бігфута, були викриті як навмисний обман у документальному фільмі режисера Марка Еванса "Захоплення Бігфута". На камеру Боб Хейронімус зізнався, що він тоді носив костюм горили.

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Але попри це люди залишаються переконаними в існуванні звіра.

Водійка загальмувала перед величезною істотою

Водійка Кейара Клавіттер їхала сільськими дорогами поблизу Басс-Рівер, штат Нью-Джерсі, разом зі своїм чоловіком Джейсоном та їхніми дітьми близько 22:00 11 жовтня, коли, за її словами, величезна істота перекрила їм дорогу.

"Наші фари освітили масивну фігуру попереду, яка виходила з правого боку дороги. Я натиснула на гальма, щоб сповільнитися. Вона була приблизно два метри заввишки. Це була громіздка велетенська статура. Вона була вкрита чорним як смола хутром і, здавалося, була мокрою. Істота рухалася досить швидко. До цього я майже нічого не знала про снігову людину. Я бачила цю гігантську істоту на власні очі. Ми знаємо, що ми бачили", — розповіла жінка BFRO.

Її чоловік підтвердив, що бачив ту саму сутність, перш ніж вона зникла в темряві.

Кейара зізналася, що її діти проспали цей жах.

Слідчий BFRO Джейкоб Корбел відвідав місце події разом з родиною та розповів, що зустріч так їх налякала, що вони спробували зв'язатися як з поліцією державних парків Нью-Джерсі, так і з Департаментом охорони навколишнього середовища Нью-Джерсі, перш ніж усі вони направили переляканих людей до дослідницької групи.

Мисливець відчув у лісі нестерпний запах і почув стукіт

А перед тим мисливець, який проходив стежкою поблизу Сент-Маріес близько 17:00 20 жовтня, був наляканий "гучним стуком по дереву", що лунав з русла струмка, а також відчув різкий запах у повітрі.

Хоча візуально мисливець не бачив нічого, але він розповів BFRO про свій випадок.

"Стукіт тривав від п’яти до десяти хвилин, і після пошуку джерела нічого не було знайдено. Я також коротко почув щось схоже на дуже низький голос, але не міг розібрати, що це. Я не бачив жодних людських слідів чи будь-яких ознак людей на тій стежці чи в околицях загалом. Запах гниття був надзвичайно сильним, ніби ти стоїш прямо на туші. Він був нестерпним", — розповів чоловік.

Нагадаємо, що жінка розповідає, що єті нападає на її житло на колесах, якщо та забуває залишити для нього яблука. Тонна Карло показала докази, які, на її думку, підтверджують існування снігової людини.

Раніше Фокус повідомляв, що вчений назвав найпростіше пояснення існування снігової людини. Дослідник пояснив, що насправді її бачили тисячі людей, але їм не варто було затримувати погляд на міфічному єті.

Також стало відомо, що секрет єті може бути розкритий: вчені отримали нові дані про загадкових істот.