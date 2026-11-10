Была мокрой и покрытой черным мехом: водитель заявила, что встретила снежного человека на дороге

В США продолжают появляться очевидцы, якобы видевшие Бигфута, известного также под названием "снежный человек".

В частности, напуганная женщина с мужчиной вызвала службы экстренной помощи после того, как, по ее словам, встретилась с большим, мокрым от воды существом в США. А несколько дней до того охотник сообщил, что услышал неприятный запах в лесу, пишет Daily Star.

Эти странные встречи были зарегистрированы Организацией полевых исследователей снежного человека (BFRO), ведь американцы продолжают сообщать о снежном человеке.

Несмотря на то, что совсем недавно известные кадры Паттерсона-Гимлина 1967 года, долго считавшиеся доказательством существования Бигфута, были разоблачены как умышленный обман в документальном фильме режиссера Марка Эванса "Увлечение Бигфута". На камеру Боб Хейронимус признался, что тогда носил костюм гориллы.

Видео дня

Но несмотря на это, люди остаются убежденными в существовании зверя.

Водитель затормозила перед огромным существом

Водитель Кейара Клавиттер ехала по сельским дорогам близ Басс-Ривер, штат Нью-Джерси, вместе со своим мужем Джейсоном и их детьми около 22:00 11 октября, когда, по ее словам, огромное существо перекрыло им дорогу.

"Наши фары осветили массивную фигуру впереди, которая выходила с правой стороны дороги. Я нажала на тормоза, чтобы замедлиться. Она была примерно два метра высотой. Это было громоздкое гигантское телосложение. Она была покрыта черным как смола мехом и, казалось, было мало мокрого. Существо было почти мокрым. человека. Я видела это гигантское существо собственными глазами. Мы знаем, что мы видели», — рассказала женщина BFRO.

Ее муж подтвердил, что видел ту самую сущность, прежде чем она исчезла в темноте.

Кейара призналась, что ее дети проспали этот ужас.

Следователь BFRO Джейкоб Корбел посетил место происшествия вместе с семьей и рассказал, что встреча так их напугала, что они попытались связаться как с полицией государственных парков Нью-Джерси, так и с Департаментом охраны окружающей среды Нью-Джерси, прежде чем все они направили испуганных людей в исследовательскую группу.

Охотник почувствовал в лесу невыносимый запах и услышал стук

А перед тем охотник, проходивший по тропе близ Сент-Мариес около 17:00 20 октября, был напуган "громким стуком по дереву", раздававшегося из русла ручья, а также ощутил резкий запах в воздухе.

Хотя зрительно охотник не видел ничего, но он рассказал BFRO о своем случае.

"Стукот длился от пяти до десяти минут, и после поиска источника ничего не было найдено. Я также коротко услышал что-то похожее на очень низкий голос, но не мог разобрать, что это. Я не видел никаких человеческих следов или каких-либо признаков людей на той тропе или в окрестностях в целом. Запах гниения был чрезвычайно силен. невыносимым», — рассказал мужчина.

Напомним, что женщина рассказывает, что эти нападают на ее жилье на колесах, если та забывает оставить для него яблоки. Тонна Карло показала доказательства, по ее мнению, подтверждающие существование снежного человека.

Ранее Фокус сообщал, что ученый назвал самое простое объяснение существования снежного человека. Исследователь объяснил, что на самом деле ее видели тысячи людей, но им не стоило задерживать взгляд на мифическом йете.

Также стало известно, что секрет эти может быть раскрыт : ученые получили новые данные о загадочных существах.