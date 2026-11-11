У Перу мера одного з міст вибрали у незвичний спосіб, адже два кандидати, які пройшли у фінал, набрали однакову кількість голосів.

Тож остаточний вибір зробили за допомогою підкидання монетки, повідомляє анголомовне видання The Rio Times.

4 листопада вибори пройшли в перуанському окрузі Коніма біля озера Тітікака, у регіоні Пуно.

Відтак кандидати Рубен Кіспе Капаханья та Саломіно Мамані Кіспе отримали однакову кількість голосів у фіналі. За обох проголосувало по 671 виборців, що становить по 27,739%.

Остаточного переможця вирішили обирати підкиданням монети номіналом в один соль. Переміг Рубен Кіспе Капаханья, який обрав сторону sello — гербову сторону монети.

Водночас це не випадкове рішення виборчої комісії, а законний спосіб розвʼязанням виборчої нічиєї. За місцевими законами під час рівності голосів проводиться жеребкування.

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У 2026 року виборчі органи встановили єдиний спосіб вирішення таких ситуацій — підкидання монети номіналом в один соль.

Вибори у Перу

Натомість кандидат, який програв, Саломіно Мамáні Кіспе, залишився незадоволений результатами й закликав провести реформу й ввести другий тур виборів.

Нагадаємо, що Гітлер Муссоліні Сімеон Флорес з Перу переміг на виборах з перевагою в 25 голосів в окрузі Керопальці з населенням трохи більше 730 осіб у департаменті Уануко.

Також пілот гелікоптера Плініо Вісентін Жуніор балотується в Конгрес Бразилії під іменем Плініо Трамп. Політик ходить із зачіскою, довгою оранжевою краваткою і навіть ходою Трампа.