Підкидання монетки вирішило долю виборів у Перу: суперник вимагає реформи (відео)
У Перу мера одного з міст вибрали у незвичний спосіб, адже два кандидати, які пройшли у фінал, набрали однакову кількість голосів.
Тож остаточний вибір зробили за допомогою підкидання монетки, повідомляє анголомовне видання The Rio Times.
4 листопада вибори пройшли в перуанському окрузі Коніма біля озера Тітікака, у регіоні Пуно.
Відтак кандидати Рубен Кіспе Капаханья та Саломіно Мамані Кіспе отримали однакову кількість голосів у фіналі. За обох проголосувало по 671 виборців, що становить по 27,739%.
Остаточного переможця вирішили обирати підкиданням монети номіналом в один соль. Переміг Рубен Кіспе Капаханья, який обрав сторону sello — гербову сторону монети.
Водночас це не випадкове рішення виборчої комісії, а законний спосіб розвʼязанням виборчої нічиєї. За місцевими законами під час рівності голосів проводиться жеребкування.
У 2026 року виборчі органи встановили єдиний спосіб вирішення таких ситуацій — підкидання монети номіналом в один соль.
Натомість кандидат, який програв, Саломіно Мамáні Кіспе, залишився незадоволений результатами й закликав провести реформу й ввести другий тур виборів.
Нагадаємо, що Гітлер Муссоліні Сімеон Флорес з Перу переміг на виборах з перевагою в 25 голосів в окрузі Керопальці з населенням трохи більше 730 осіб у департаменті Уануко.
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