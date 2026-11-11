В Перу мэра одного из городов избрали необычным способом, поскольку два кандидата, прошедшие в финал, набрали одинаковое количество голосов.

Поэтому окончательный выбор был сделан с помощью подбрасывания монетки, сообщает англоязычное издание The Rio Times.

4 ноября состоялись выборы в перуанском округе Конима у озера Титикака, в регионе Пуно.

Таким образом, кандидаты Рубен Киспе Капаханья и Саломино Мамани Киспе набрали одинаковое количество голосов в финале. За каждого из них проголосовало по 671 избирателю, что составляет по 27,739%.

Окончательного победителя решили определить путём подбрасывания монеты номиналом в один соль. Победил Рубен Киспе Капаханья, выбравший сторону "sello" — гербовую сторону монеты.

В то же время это не случайное решение избирательной комиссии, а законный способ разрешения ситуации, когда кандидаты набрали одинаковое количество голосов. Согласно местному законодательству, при равенстве голосов проводится жеребьёвка.

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В 2026 году избирательные органы установили единый способ решения таких ситуаций — подбрасывание монеты номиналом в один соль.

Выборы в Перу

В свою очередь проигравший кандидат Саломино Мамани Киспе остался недоволен результатами и призвал провести реформу и ввести второй тур выборов.

Напомним, что Гитлер Муссолини Симеон Флорес из Перу победил на выборах с перевесом в 25 голосов в округе Керопальци с населением чуть более 730 человек в департаменте Уануко.

Кроме того, пилот вертолета Плинио Висентин Жуниор баллотируется в Конгресс Бразилии под именем Плинио Трамп. Политик ходит с прической, длинным оранжевым галстуком и даже с походкой Трампа.