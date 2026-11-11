Затьмарила б навіть найяскравіше листя: у США піймали незвичайну оранжево-жовту рибу

Служба дикої природи США повідомила, що її фахівці піймали незвичайну жовто-помаранчеву рибу в гавані Освего у штаті Нью-Йорк.

Виявилося, що риба під назвою минь була з рідкісною генетичною особливістю — ксантохромізмом, через яку риба має яскраве жовто-помаранчеве забарвлення, пише UPI.

За словами офіційних осіб, рибу, місцевого миня, виловили під час планового обстеження інвазивних водних видів у гавані Освего, і фахівці одразу помітили незвичайне забарвлення риби.

У USFWS заявили, що ця риба "затьмарила б навіть найяскравіше осіннє листя, що було б блідим у порівнянні з нею".

Також вони пояснили, що риба має біологічний стан ксантохромізму, який пригнічує нормальну пігментацію та призводить до насиченого жовто-помаранчевого забарвлення.

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У США знайшли миня з незвичайним забарвленням Фото: Скриншот

"Ксантохромізм значно рідше зустрічається у диких риб, ніж альбінізм чи меланізм, що робить цей вилов особливо незвичайним", — йдеться у повідомленні.

Також несподіванкою став вид риби.

"Ця знахідка є цікавою, оскільки популяція минів в озері надзвичайно низька, і цей вид зазвичай мешкає в глибших, холодніших водах, аніж ті, що зустрічаються в гавані. Це перше задокументоване виявлення миня під час дослідження рибного господарства в гавані Освего, хоча повідомлялося про кілька виловів рибалок", — йдеться в повідомленні служби.

Через стан риби та незрозумілі фактори, що сприяють подальшому зменшення популяції, її було направлено до Ветеринарного коледжу Корнельського університету для проведення аналізу здоров'я.

Нагадаємо, що австралійська інфлюенсерка Тайла Клафессі вирішила не віддавати спійману нею рибу крокодилу, який раптово вискочив з води.

Також у Мельбурні рибалка піймав найбільшу рибину у своєму житті та встановив новий рекорд у світі.