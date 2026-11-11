Затмила бы даже самую яркую листву: в США поймали необычную оранжево-желтую рыбу

Служба охраны дикой природы США сообщила, что её специалисты поймали необычную желто-оранжевую рыбу в гавани Освего в штате Нью-Йорк.

Оказалось, что рыба под названием минь обладала редкой генетической особенностью — ксантохромизмом, из-за которой рыба имеет яркую желто-оранжевую окраску, пишет UPI.

По словам официальных лиц, рыбу — местного гольца — выловили во время планового обследования инвазивных водных видов в гавани Освего, и специалисты сразу заметили необычную окраску рыбы.

В USFWS заявили, что эта рыба "затмила бы даже самую яркую осеннюю листву, которая по сравнению с ней выглядела бы бледной".

Кроме того, они пояснили, что у рыбы наблюдается биологическое состояние, называемое ксантохромизмом, которое подавляет нормальную пигментацию и приводит к насыщенной желто-оранжевой окраске.

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В США обнаружили минь с необычной окраской Фото: Скриншот

"Ксантохромизм встречается у диких рыб значительно реже, чем альбинизм или меланизм, что делает эту находку особенно необычной", — говорится в сообщении.

Также неожиданностью стал вид рыбы.

"Эта находка представляет интерес, поскольку популяция миней в озере крайне мала, а этот вид обычно обитает в более глубоких и холодных водах, чем те, что встречаются в гавани. Это первое задокументированное обнаружение миня в ходе исследования рыбного хозяйства в гавани Освего, хотя сообщалось о нескольких уловах рыбаков", — говорится в сообщении службы.

В связи с состоянием рыбы и непонятными факторами, способствующими дальнейшему сокращению популяции, её направили в Ветеринарный колледж Корнельского университета для проведения медицинского обследования.

Напомним, что австралийская инфлюенсерша Тайла Клафесси решила не отдавать пойманную ею рыбу крокодилу, который внезапно выскочил из воды.

Кроме того, в Мельбурне рыбак поймал самую крупную рыбу в своей жизни и установил новый мировой рекорд.