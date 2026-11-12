Шість днів без води: 17-річний хлопець дивом вижив у пустелі

В Австралії 17-річний хлопець на ім'я Вільям зник на шість днів у пустелі.

Він харчувався чіпсами та водою зі струмка, захищаючись від холоду вночі рушниками. Підлітка з аутизмом знайшли повністю виснаженим та з опіками на шкірі. Після порятунку його мати заявила, що син тепер під довічним домашнім арештом, пише Bild.

6 листопада Вільям був у таборі з другом біля міста Валхалла-Іст у штаті Вікторія. Близько 16:00 він пройшов невелику відстань від кемпінгу, щоб взяти більше туристичного спорядження. Але так і не повернувся. За даними поліції, він зник в австралійській пустелі з малою кількістю їжі та без води.

Більше 100 людей шукали Вільяма

Після розпочалася масштабна пошукова операція. На пошуки 17-річного юнака вирушили понад 100 людей. Також були задіяні пошукові собаки, поліцейські водолази та гелікоптери.

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А тим часом Вільям боровся за виживання в кущах. Сімейного пакета чіпсів вистачило йому на два дні. Він пив воду зі струмка. А вночі він загортався в рушники, щоб захиститися від холоду. А вдень він шукав укриття від сонця. Також хлопець упав з крутого схилу. Його ноги були подряпані. Зрештою, він лежав повністю виснажений, біля струмка. Ситуація здавалася безнадійною, якби його вчасно не знайшли.

17-річний австралієць вижив у дикій місцевості Фото: скриншот

Для його матері, Елізабет, це були шість днів, сповнених страху.

На шостий день пошуків екіпаж гелікоптера помітив Вільяма, повністю виснаженого та обгорілого на сонці, приблизно за два кілометри від табору. Хлопчик плакав від радості, коли гелікоптер кружляв над головою. Він втратив надію на порятунок.

Його матір після порятунку сказала, що вні тепер під довічним домашнім арештом.

"Він більше ніколи не вийде з дому. Його довічно арештовано", — сказала жінка.

Нагадаємо, що піаніст компанії Royal Caribbean впав у море з величезного 14-палубного круїзного лайнера посеред ночі. Чоловіка знайшли в океані за 33 кілометри від узбережжя Каліфорнії через 9 годин після падіння. Його врятували рибалки Шон Нортон і Грант Гарретт, які затягнули чоловіка у свій човен.

Також берегова охорона США врятувала 86-річного моряка та його собаку приблизно за 760 кілометрів від Сан-Дієго, більш ніж через два місяці після їхнього зникнення під час плавання.