Шесть дней без воды: 17-летний парень чудом выжил в пустыне

В Австралии 17-летний парень по имени Уильям пропал на шесть дней в пустыне.

Он питался чипсами и пил воду из ручья, а ночью укрывался от холода полотенцами. Подростка с аутизмом нашли в состоянии полного истощения и с ожогами на коже. После спасения его мать заявила, что сын теперь находится под пожизненным домашним арестом, пишет Bild.

6 ноября Уильям находился в кемпинге с другом недалеко от города Вальхалла-Ист в штате Виктория. Около 16:00 он отошёл на небольшое расстояние от кемпинга, чтобы взять ещё туристическое снаряжение. Но так и не вернулся. По данным полиции, он пропал в австралийской пустыне с небольшим запасом еды и без воды.

Более 100 человек искали Уильяма

После этого началась масштабная поисковая операция. На поиски 17-летнего юноши вышли более 100 человек. Также были задействованы поисковые собаки, полицейские водолазы и вертолеты.

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А тем временем Уильям боролся за выживание в кустах. Семейной упаковки чипсов ему хватило на два дня. Он пил воду из ручья. А ночью он укутывался в полотенца, чтобы защититься от холода. А днём он искал укрытие от солнца. Кроме того, парень упал с крутого склона. Его ноги были поцарапаны. В конце концов, он лежал совершенно измождённый у ручья. Ситуация казалась безнадёжной, если бы его не нашли вовремя.

17-летний австралиец выжил в дикой местности Фото: скриншот

Для его матери, Элизабет, это были шесть дней, наполненных страхом.

На шестой день поисков экипаж вертолета заметил Уильяма, полностью истощённого и обгоревшего на солнце, примерно в двух километрах от лагеря. Мальчик плакал от радости, когда вертолёт кружил над его головой. Он уже потерял надежду на спасение.

Его мать после спасения сказала, что они теперь находятся под пожизненным домашним арестом.

"Он больше никогда не выйдет из дома. Его приговорили к пожизненному заключению", — сказала женщина.

Напомним, что пианист компании Royal Caribbean упал в море с огромного 14-палубного круизного лайнера посреди ночи. Мужчину нашли в океане в 33 километрах от побережья Калифорнии через 9 часов после падения. Его спасли рыбаки Шон Нортон и Грант Гарретт, которые затащили мужчину в свою лодку.

Кроме того, береговая охрана США спасла 86-летнего моряка и его собаку примерно в 760 километрах от Сан-Диего, спустя более двух месяцев после их исчезновения во время плавания.