Золоті прикраси та перебудова Білого дому: Байден звинуватив Трампа у створенні власних пам'ятників

Джо Байден у новому інтерв'ю заявив, що нинішній американський лідер Дональд Трамп хоче створити собі пам'ятники під час реконструкції Білого дому.

Колишній президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден прокоментував знесення Східного крила та будівництво бальної зали Білого дому за Дональда Трампа, пише People.

Байден про ремонти Трампа

"Майже так само тривожно, як золоті злитки на стінах Білого дому та Овального кабінету. Я маю на увазі, про що, чорт забирай, ми говоримо? Мене це непокоїть… Я розглядав рішення президента щодо знесення Східного крила та низки інших речей як ніщо інше, як спробу створити пам’ятники собі: "Я це побудував", — сказав 83-річний Байден виданню People в ексклюзивному інтерв’ю у своєму будинку у Вілмінгтоні, штату Делавер.

Також розкритикував інші суперечливі реконструкції свого попередника, який знову став наступником.

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"Я вважаю це нижчим за гідність країни", — сказав.

Повідомляється, що окрім додавання золотих прикрас та початку будівництва бальної зали, яка, як очікується, затьмарить Білий дім, 80-річний Трамп замінив газон Рожевого саду, який сягає часів президентства Джона Ф. Кеннеді, на бруківку та встановив новий вертолітний майданчик на Південній галявині.

В іншому місці Вашингтона, округ Колумбія, Трамп наполягав на будівництві арки на Меморіальному колі, яка б відкидала тінь на Арлінгтонський національний цвинтар.

10 листопада, дев'ять членів родини Кеннеді подали клопотання про приєднання до позову, оскаржуючи будівельний проєкт, стверджуючи, що арка загороджуватиме вид на могили родини Кеннеді та вічний вогонь, що вшановує пам'ять убитого президента.

Нагадаємо, що Обама висміяв Трампа через любов до пишних ремонтів і золотих інтерʼєрів у Білому домі. Трамп назвав Барака Обаму "дурним", відповівши на критику свого попередника.

Також Дональд Трамп під час виборчого мітингу у штаті Міссісіпі потрапив під шквал критики від одного із американців через будівництво бальної зали. Чоловік із натовпу накинувся на президента США, із нецензурною критикою через його ідею реконструювати Білий дім, звівши там бальну залу.