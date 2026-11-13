Золотые украшения и перестройка Белого дома: Байден обвинил Трампа в создании собственных памятников

Джо Байден в новом интервью заявил, что нынешний американский лидер Дональд Трамп хочет установить себе памятники в ходе реконструкции Белого дома.

Бывший президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден прокомментировал снос Восточного крыла и строительство бального зала Белого дома при Дональде Трампе, пишет People.

Байден о ремонтах Трампа

"Почти так же тревожно, как золотые слитки на стенах Белого дома и Овального кабинета. Я имею в виду, о чём, чёрт возьми, мы говорим? Меня это беспокоит… Я рассматривал решение президента о сносе Восточного крыла и ряда других вещей как не что иное, как попытку создать памятники себе: "Я это построил", — сказал 83-летний Байден изданию People в эксклюзивном интервью в своем доме в Уилмингтоне, штат Делавэр.

Кроме того, он подверг критике другие спорные реконструкции своего предшественника, который вновь стал преемником.

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"Я считаю, что это недостойно страны", — сказал он.

Сообщается, что помимо установки золотых украшений и начала строительства бального зала, который, как ожидается, затмит Белый дом, 80-летний Трамп заменил газон Розового сада, который восходит к временам президентства Джона Ф. Кеннеди, на брусчатку и установил новую вертолетную площадку на Южной лужайке.

В другом районе Вашингтона, округ Колумбия, Трамп настаивал на строительстве арки на Мемориальном кольце, которая бы отбрасывала тень на Арлингтонское национальное кладбище.

10 ноября девять членов семьи Кеннеди подали ходатайство о присоединении к иску, оспаривая строительный проект и утверждая, что арка будет загораживать вид на могилы семьи Кеннеди и вечный огонь, увековечивающий память убитого президента.

Напомним, что Обама высмеял Трампа за его любовь к роскошным ремонтам и золотым интерьерам в Белом доме. Трамп назвал Барака Обаму "глупцом", ответив на критику своего предшественника.

Кроме того, Дональд Трамп во время предвыборного митинга в штате Миссисипи подвергся шквалу критики со стороны одного из американцев из-за строительства бального зала. Мужчина из толпы набросился на президента США с нецензурной критикой из-за его идеи реконструировать Белый дом, построив там бальный зал.