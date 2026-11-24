Учасниця конкурсу "Міс Всесвіт В'єтнам 2026" Нгуєн Куїнь Ань офіційно позбавлена ​​титулу лише через 47 днів після скандалу з перепискою у груповому чаті. Рішення було ухвалене, бо модель порушила шестимісячну дискваліфікацію і вийшла у світ попри заборону.

Організатори конкурсу краси підтвердили своє рішення 18 листопада, негайно позбавивши корони Нгуєн Куїнь Ань, учасницю конкурсу "Міс Всесвіт В'єтнам 2026", пише Daily Star.

Модель здобула відповідний титул у Хайфоні 2 жовтня після кількох років роботи на азійській сцені модельного бізнесу та участі у конкурсах краси. Але менш ніж за два тижні після перемоги вона потрапила у гучний скандал. 12 жовтня в мережі з'явилися фотографії з приватної групової переписки за участі її та першої віце-міс Чрін Мі Ань.

Модель вибачилася за образи, але не втримала корону

Моделі у пересписці ображали інших учасників, офіційних осіб конкурсу та відомих особистостей у світі шоубізнесу В'єтнаму, включаючи попередню переможницю конкурсу Кі Дуєн.

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Зіткнувшись із публічною критикою, обидві жінки опублікували вибачення в соціальних мережах. У своїй заяві "Міс Всесвіт В'єтнам 2026" Нгуєн Куїнь Ань визнала, що не виправдала очікувань, покладених на володарку корони, зазначивши, що титул вимагає від неї бути "більш уважною та обережною у своїх словах, поведінці та обов'язках".

25 жовтня організатори та комітет конкурсу краси наклали на моделей дисциплінарні стягнення.

Нгуєн Куїнь Ань оштрафували і заборонили їй брати участь у всіх мистецьких виступах та публічних заходах під брендом "Міс Всесвіт В'єтнам" протягом шести місяців. Натомість інша модель отримала схожу тримісячну заборону.

Але поведінка "Міс Всесвіт В'єтнам" протягом періоду дискваліфікації призвела до втрати корони. Бо дівчина, попри свої заяви про погане самопочуття, продовжувала відвідувати платні заходи.

Переломний момент настав, коли вона з'явилася на публічній церемонії відкриття сеульської талант-агентства Signé, де її представили як володарку титулу краси.

Нагадаємо, що учасниці конкурсу "Міс Всесвіт" неодноразово спотикалися і мало не падали на подіумі в одному й тому ж місці. Інцидент трапився в Пуерто-Рико під час передконкурсного заходу учасниць "Міс Всесвіт" під назвою "Краса на пляжі".

Також нещасний випадок на сцені конкурсу "Міс Всесвіт 2025" став центром уваги замість традиційного блиску та краси. Під час попереднього етапу змагань, що відбувся 19 листопада 2025 року, учасниця від Ямайки, докторка Габріель Генрі, впала прямо на сцені, після чого її довелося евакуювати на медичних ношах.