Участница конкурса "Мисс Вселенная Вьетнам 2026" Нгуен Куин Ань официально лишена титула всего через 47 дней после скандала с перепиской в групповом чате. Решение было принято, поскольку модель нарушила шестимесячную дисквалификацию и появилась на публике, несмотря на запрет.

Организаторы конкурса красоты подтвердили своё решение 18 ноября, немедленно лишив короны Нгуен Куинь Ань, участницу конкурса "Мисс Вселенная Вьетнам 2026", пишет Daily Star.

Модель завоевала этот титул в Хайфе 2 октября после нескольких лет работы на азиатской арене модельного бизнеса и участия в конкурсах красоты. Но менее чем через две недели после победы она оказалась в центре громкого скандала. 12 октября в сети появились фотографии из частной групповой переписки с участием неё и первой вице-мисс Чрин Ми Ань.

Модель извинилась за оскорбления, но не сохранила корону

Участницы конкурса в переписке оскорбляли других участников, официальных лиц конкурса и известных деятелей в мире шоу-бизнеса Вьетнама, включая предыдущую победительницу конкурса Ки Дуен.

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Столкнувшись с публичной критикой, обе женщины опубликовали извинения в социальных сетях. В своём заявлении "Мисс Вселенная Вьетнам 2026" Нгуен Куинь Ань признала, что не оправдала ожиданий, возложенных на обладательницу короны, отметив, что титул требует от неё быть "более внимательной и осторожной в своих словах, поведении и обязанностях".

25 октября организаторы и комитет конкурса красоты наложили на моделей дисциплинарные взыскания.

Нгуен Куинь Ань была оштрафована, и ей запретили участвовать во всех художественных выступлениях и публичных мероприятиях под брендом "Мисс Вселенная Вьетнам" в течение шести месяцев. Другая модель, в свою очередь, получила аналогичный трехмесячный запрет.

Однако поведение "Мисс Вселенная Вьетнам" в период дисквалификации привело к лишению короны. Дело в том, что девушка, несмотря на свои заявления о плохом самочувствии, продолжала посещать платные мероприятия.

Переломный момент наступил, когда она появилась на публичной церемонии открытия сеульского агентства талантов Signé, где её представили как обладательницу титула красоты.

Напомним, что участницы конкурса "Мисс Вселенная" неоднократно спотыкались и чуть не падали на подиуме в одном и том же месте. Инцидент произошёл в Пуэрто-Рико во время предконкурсного мероприятия участниц "Мисс Вселенная" под названием "Красота на пляже".

Кроме того, несчастный случай на сцене конкурса "Мисс Вселенная 2025" оказался в центре внимания вместо традиционного блеска и красоты. Во время предварительного этапа соревнований, состоявшегося 19 ноября 2025 года, участница из Ямайки, доктор Габриэль Генри, упала прямо на сцене, после чего её пришлось эвакуировать на медицинских носилках.