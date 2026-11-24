Коли більшість глав держав та урядів прибували до Шеньчженя на саміт АТЕС урядовими літаками або чартерними рейсами, 64-річна президентка Мексики Клаудія Шейнбаум обрала складний шлях.

Адже політикиня вирішила подорожувати, як звичайні люди, економ-класом і навіть на середньому сидінні, яке так не подобається багатьом пасажирам, пише Bild.

Її рейс CZ8032, Airbus A350-900, з Мехіко до Китаю, включаючи зупинку в Тіхуані, тривав приблизно 21 годину. Весь цей час вона залишалася на борту. За словами пасажирів, її місце було посередині під номером 33B з шириною сидіння 44 см та простором для ніг 81 см. У салоні не було ні жодного ліжка, ні конференц-залу.

Фото з китайських соціальних мереж доводять, що в дорозі президентка спілкувалася з пасажирами і навіть зробила спільне фото з пілотами та бортпровідниками авіакомпанії China Southern.

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Посадка без червоної доріжки перед Трапом

Президентка Мексики також уникала помпезності після прибуття. Вона дісталася від виходу на посадку аеропортовим автобусом до червоної доріжки, де на неї чекали почесна варта та танцюристи.

Президентка Мексики стала зіркою китайських соцмереж після 21-годинного перельоту в економкласі Фото: Соцмережі

У Китаї її поведінка стала сенсацією. Хештег її прибуття зібрав понад 10,2 мільйона переглядів у китайській соціальній мережі Weibo. Користувачі хвалили її за те, що вона розсудливо розпоряджається грошима платників податків і не витрачає їх на "розкішні приватні літаки". Адже простий переліт з Мехіко до Шеньчженя коштує щонайменше 160 000 євро в еквіваленті.

"В основному, два дні польоту", — лаконічно прокоментувала свою поїздку політикиня.

Її зворотний рейс також був рейсовим. Загалом вона летіла 40 годин. Але її квиток коштував лише близько приблизно 1000 євро.

Повідомляється, що Мексика більше не має президентського літака. Адже її попередник, Андрес Мануель Лопес Обрадор продав Boeing 787 Таджикистану у 2023 році приблизно за 92 мільйони доларів, який спочатку він коштував близько 217 мільйонів доларів. Гроші мали піти на лікарні.

Варто зазначити, що президентка Мексики вже літала комерційними рейсами на саміт G20 у Бразилії у 2024 році та на зустріч G7 у Канаді у 2025 році.

Вона каже, що комерційний рейс також показує, як до вас ставляться місцеві жителі. Тому контакт з людьми є важливим.

Нагадаємо, що попри те, що саміт АТЕС у Шеньчжені вже завершився, в соцмережах не перестають обговорювати курйозні моменти, що траплялися під час зустрічей президента США та глави Китаю.

Також президент США Дональд Трамп потрапив на відео із заплющеними очима під час саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у китайському Шеньчжені. У соцмережах припустили, що американський лідер заснув просто під час засідання.