В то время как большинство глав государств и правительств прибывали в Шэньчжэнь на саммит АТЭС на правительственных самолетах или чартерных рейсах, 64-летняя президент Мексики Клаудия Шейнбаум выбрала нелегкий путь.

Ведь политик решила путешествовать, как обычные люди, эконом-классом и даже на среднем сиденье, которое так не нравится многим пассажирам, пишет Bild.

Её рейс CZ8032 на самолёте Airbus A350-900 из Мехико в Китай с пересадкой в Тихуане длился примерно 21 час. Все это время она оставалась на борту. По словам пассажиров, ее место находилось посередине под номером 33B с шириной сиденья 44 см и пространством для ног 81 см. В салоне не было ни одной кровати, ни конференц-зала.

Фотографии из китайских социальных сетей свидетельствуют о том, что во время полета президент общалась с пассажирами и даже сфотографировалась вместе с пилотами и бортпроводниками авиакомпании China Southern.

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Высадка без красной дорожки перед трапом

Президент Мексики также избегала помпезности после прибытия. Она доехала от места посадки на аэропортовом автобусе до красной дорожки, где её ждали почетный караул и танцоры.

Президент Мексики стала звездой китайских социальных сетей после 21-часового перелета в экономклассе Фото: Соцсети

В Китае её поведение стало сенсацией. Хэштег, посвящённый её прибытию, набрал более 10,2 миллиона просмотров в китайской социальной сети Weibo. Пользователи хвалили её за то, что она разумно распоряжается деньгами налогоплательщиков и не тратит их на "роскошные частные самолёты". Ведь простой перелет из Мехико в Шэньчжэнь стоит не менее 160 000 евро в эквиваленте.

"В основном, два дня полёта", — лаконично прокомментировала свою поездку политик.

Её обратный рейс также был регулярным. В общей сложности она летела 40 часов. Но её билет стоил всего около 1000 евро.

Сообщается, что у Мексики больше нет президентского самолета. Ведь его предшественник, Андрес Мануэль Лопес Обрадор, продал в 2023 году Таджикистану самолет Boeing 787 примерно за 92 миллиона долларов, хотя изначально он стоил около 217 миллионов долларов. Деньги должны были пойти на больницы.

Стоит отметить, что президент Мексики уже летала коммерческими рейсами на саммит "Группы двадцати" в Бразилии в 2024 году и на встречу "Группы семи" в Канаде в 2025 году.

Она говорит, что коммерческий рейс также показывает, как к вам относятся местные жители. Поэтому общение с людьми очень важно.

Напомним, что, несмотря на то, что саммит АТЭС в Шэньчжэне уже завершился, в соцсетях не перестают обсуждать курьезные моменты, которые имели место во время встреч президента США и главы Китая.

Кроме того, президент США Дональд Трамп попал в кадр с закрытыми глазами во время саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском Шэньчжэне. В соцсетях высказали предположение, что американский лидер просто заснул во время заседания.