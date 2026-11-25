Дивна істота без шерсті злякала мешканців після того, як її помітили на вулицях каліфорнійського району.

На відео, яке стало вірусним у соціальних мережах, дивна істота згорбилася, хитаючись під'їзною доріжкою в Мішн-Гіллз у Сан-Дієго, пише видання The Sun.

Ден Фулкерсон, який зафіксував цю істоту на відео, закликав користувачів в Instagram допомогти ідентифікувати тварину.

Лиса істота у Каліфорнії

"Без образи, але я нічого не розумію ", — написав він у дописі.

Ден також розповів, що він гуляв по Мішн-Гіллз, коли лиса істота раптово виникла перед ним.

На його відео видно чотирилапу тварину зі слідами на зморшкуватій шкірі, яка повзе під живоплотом.

"Це не кіт і не собака. Я такий розгублений", — написав Ден під дописом, який зараз має понад два мільйони переглядів.

Відео дня

Розділ коментарів був переповнений версіями людей, які гадали, що це за тварина. Також багато хто пояснює тривожний вигляд істоти хворобою або генетичним дефектом.

"Схоже на хворого. Це лиса собака".

"Уявіть собі койота з сильною коростою, або лису кішку та гігантського опосума, які об’єдналися та створили цю штуку".

Але багато хто дійшов взаємної думки, що тварина насправді була єнотом, який страждав на важку форму корости.

"Я бачив реабілітацію єнотів, це єнот, ймовірно, хворий на демодекоз, але, можливо, і на саркоптоз", — написав коритсувач мережі.

Натомість Ден повідомив своїм глядачам, що він зателефонував до служби контролю за тваринами після того, як побачив цю істоту.

Відомо, що короста, шкірне захворювання, спричинене паразитичними кліщами, може вражати домашніх тварин, таких як собаки та коти, а також диких тварин.

Захворювання може спричинити випадіння шерсті, сильний свербіж та утворення кірочок на шкірі.

У важких випадках це може призвести до смерті тварини.

Тварини зазвичай заражаються коростою від прямого контакту з іншими тваринами, хворими на це захворювання, або від контакту з коростяними кліщами.

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