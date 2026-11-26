Coca-Cola оголосила термінове відкликання продукції, закликаючи покупців не вживати продукцію, що підпадає під повернення.

Компанія Coca-Cola зробила цю заяву після того, як у супермаркетах по всій Австралії з'явилися банки, що були наповнені неправильними напоями. Популярний виробник безалкогольних напоїв попередив, що помилка в маркуванні може становити ризик для здоров'я тих, кому, можливо, доведеться уникати певних інгредієнтів, пише Daily Star.

У банках з позначкою "Coca-Cola Classic", які продають в Coles, Woolworths та Aldi в Квінсленді та північному Новому Південному Уельсі, розлили напої без цукру з лінійки Zero Sugar. 30 упаковок банок по 375 мл мають термін придатності до 9 травня 2027 року та позначку часу між 1:00 та 5:00 ранку.

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Покупцям також радять перевірити напис B2 на банці, який показує, що її було упаковано на відповідному підприємстві в Брісбені.

У своїй заяві компанія Coca-Cola відверто розповіла про помилку.

"Неправильне маркування може становити ризик для для людей, яким потрібно уникати інгредієнтів, що містяться в Coca-Cola Zero Sugar, включаючи аспартам або фенілаланін, а також для людей з діабетом, які покладаються на точну інформацію про продукт для контролю споживання цукру. Щоб вирішити ці ризики, ми відкликаємо цю конкретну партію продуктів, на яку поширюється ця проблема. В іншому випадку споживання загалом безпечне для споживачів поза визначеними групами ризику", — йдеться в офіційній заяві.

Помилка сталася після того, як бренд оновив упаковку Zero Sugar, щоб вона була ідентичною класичним банкам.

Натомість критики розкритикували новий дизайн, стверджуючи, що різні варіанти легко переплутати. Coca-Cola закликала покупців, які придбали товари, що підпадають під повернення "не вживати продукти, що підпадають під дію цієї зміни".

"Поверніть їх за місцем придбання для повного відшкодування коштів, чітко вказавши дату придатності, позначку часу, а також підтвердження покупки. Відкликання стосується лише конкретної партії продуктів, описаної вище. Якість та безпека нашої продукції є нашим головним пріоритетом. Ми щиро перепрошуємо за незручності, завдані нашим споживачам та клієнтам", — йдеться у заяві.

Нагадаємо, що характерна форма скляної пляшки Coca-Cola з'явилася не випадково. У 1915 році компанія оголосила конкурс на створення такого дизайну, щоб покупці могли впізнати напій навіть у темряві, із заплющеними очима або за уламками розбитої пляшки.

Також колекціонер натрапив на унікальну запечатану пляшку Coca-Cola більш ніж столітньої давності. Через роки він купив її за $75, і тепер предмет може коштувати в десятки разів більше.