Coca-Cola объявила о срочном отзыве продукции, призвав покупателей не употреблять продукцию, подлежащую возврату.

Компания Coca-Cola сделала это заявление после того, как в супермаркетах по всей Австралии появились банки, наполненные не теми напитками. Популярный производитель безалкогольных напитков предупредил, что ошибка в маркировке может представлять риск для здоровья тех, кому, возможно, придется избегать определенных ингредиентов, пишет Daily Star.

В банки с надписью "Coca-Cola Classic", которые продаются в сетях Coles, Woolworths и Aldi в Квинсленде и северной части Нового Южного Уэльса, разлили напитки без сахара из линейки Zero Sugar. 30 упаковок по 375 мл имеют срок годности до 9 мая 2027 года и отметку времени между 1:00 и 5:00 утра.

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Покупателям также рекомендуют проверить надпись "B2" на банке, которая указывает, что она была расфасована на соответствующем предприятии в Брисбене.

В своём заявлении компания Coca-Cola откровенно рассказала об этой ошибке.

"Неправильная маркировка может представлять риск для людей, которым следует избегать ингредиентов, входящих в состав Coca-Cola Zero Sugar, включая аспартам или фенилаланин, а также для людей с диабетом, которые полагаются на точную информацию о продукте для контроля потребления сахара. Чтобы устранить эти риски, мы отзываем данную конкретную партию продукции, на которую распространяется эта проблема. В остальных случаях употребление в целом безопасно для потребителей, не входящих в указанные группы риска", — говорится в официальном заявлении.

Ошибка произошла после того, как бренд обновил упаковку Zero Sugar, чтобы она стала идентичной классическим банкам.

В свою очередь, критики раскритиковали новый дизайн, утверждая, что различные варианты легко перепутать. Компания Coca-Cola призвала покупателей, приобретших товары, подлежащие возврату, "не употреблять продукты, на которые распространяется данное изменение".

"Верните их в место покупки для полного возмещения средств, четко указав дату годности, отметку о времени, а также подтверждение покупки. Отзыв касается только конкретной партии продуктов, описанной выше. Качество и безопасность нашей продукции являются нашим главным приоритетом. Мы искренне приносим извинения за неудобства, причиненные нашим потребителям и клиентам", — говорится в заявлении.

Напомним, что характерная форма стеклянной бутылки Coca-Cola появилась не случайно. В 1915 году компания объявила конкурс на создание такого дизайна, чтобы покупатели могли узнать напиток даже в темноте, с закрытыми глазами или по осколкам разбитой бутылки.

Кроме того, коллекционер наткнулся на уникальную запечатанную бутылку Coca-Cola, которой уже более века. Спустя годы он купил её за 75 долларов, и теперь этот предмет может стоить в десятки раз дороже.