Скандальний батько та відоме коріння: що відомо про нову дівчину Бена Аффлека "Кік" Кеннеді

Батько "Кік" Роберт Кеннеді відомий кількома жорстокими випадками з тваринами. Його дядько — той самий президент США, якого застрелили у 1963 році.

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У Бена Аффлека на фоні розлучення з Дженніфер Лопес почався, ймовірно, новий роман. Його обраницею стала Кетлін "Кік" Кеннеді. Про це пише Elle.

52-річний оскароносний актор уже кілька разів був помічений з Кетлін Кеннеді, 36, дочкою Роберта Ф. Кеннеді-молодшого.

"Кік і Бен проводили час разом, але я не впевнений, що саме відбувається", — повідомило раніше джерело, використовуючи псевдонім Кеннеді "Кік".

Однак інший інсайдер сказав People: "я не думаю, що вони навіть знають одне одного. Згодом джерела розповіли TMZ, що між Аффлеком і Кеннеді не було роману, додавши, що вони "не зустрічаються" і "точно не пара".

Тм часом ще одне джерело розповіло People, що Аффлек і Кеннеді "проводять час разом" з пізньої весни — незабаром після його розриву з Дженніфер Лопес.

Хто така Кетлін Кеннеді?

Нова ймовірна обраниця Бена Аффлека — старша дочка Роберта Кеннеді і друга з шести його дітей.

Кетлін Кеннеді з батьком

Це ті самі Кеннеді. Батько "Кік" — племінник вбитого президента США.

Кетлін та її брат, Роберт "Боббі" Кеннеді III, народилися, коли їхній батько Роберт був одружений зі своєю першою дружиною Емілі Рут Блек. Серед їхніх молодших братів і сестер Конор Кеннеді, Кіра Кеннеді, Вільям "Фінн" Кеннеді та Ейдан Кеннеді, якого політик ділить зі своєю другою дружиною Мері Кетлін Річардсон.

Батько ймовірної коханої Бена Аффлека — екоактивіст та юрист. Він відомий кількома скандальними випадками, повʼязаними з тваринами.

Труп ведмедя

Одного разу в центральному парку знайшли труп ведмежати. Згодом Роберт Кеннеді зізнався, що саме він підкинув його в кущі. За словами політика, він знайшов збитого звіра на дорозі, хотів зняти шкуру та з'їсти його, але не встиг, бо треба було вилітати. Тому він підкинув труп у Центральний парк.

"Тож я зупинився, підняв ведмедя та посадив його в кузов свого мікроавтобуса, тому що я збирався здерти з ведмедя шкіру. Він був у дуже хорошому стані, і я збирався покласти м’ясо в холодильник", — розповідав батько Кетлін Кеннеді.

Кетлін Кеннеді з батьком

Голова кита

В одному з інтерв'ю Кетлін "Кік" Кеннеді згадує такий випадок: їхали вони з татом на машині та побачили викинутого на берег мертвого кита. Політик зупинився, підбіг до кита і відрізав його голову. Роберт Кеннеді причепив її на свій транспортний засіб і поїхав так додому.

"Кожного разу, коли ми прискорювалися на шосе, китовий сік лився у вікна автомобіля, і це була найгірша річ на планеті. У нас у всіх на головах були поліетиленові пакети з прорізаними ротовими отворами, і люди на шосе показували нам пальцем, але для нас це було звичайною повсякденною справою", — розповідала подруга Бена Аффлека.

Прізвисько Кетлін "Кік" походить від її двоюрідної тітки Кетлін "Кік" Кеннеді, якій було 28 років, коли вона загинула в авіакатастрофі 1948 року.

Кетлін "Кік" Кеннеді

Тато "Кік" був неодноразово одружений, одна з його дружин наклала на себе руки під час розлучення, теперішня — акторка Шаріл Гайнс. Брат "Кік" на прізвисько Кеннеді недовго зустрічався зі співачкою Тейлор Свіфт. Сама Кетлін зустрічалася із сином співака Пола Саймона.

З 2013 по 2014 рік дівчина була романтично пов’язана із сином Пола Саймона Гарпером. Після цього вона кілька місяців зустрічалася з багатим спадкоємцем-мільярдером Меттью Меллоном, аж до його смерті у 2018 році у віці 54 років. Тоді People повідомляли, що "Кік" була з "розбитим серцем" і "шокованою".

"Тусовщиця"

За словами джерела, нова ймовірна дівчина Бена Аффлека "любить добре проводити час". У коледжі в Стенфордському університеті, де вона вивчала історію та театр, Кеннеді піднялася на гору Кіліманджаро з Джесікою Біл і сплавлялася на рафтингу Великим каньйоном разом зі своїм батьком, пише Page Six.

Акторка та активістка

Після навчання в Стенфорді Кетлін продовжила навчання акторській майстерності в Інституті Лі Страсберга в Західному Голлівуді. Протягом багатьох років "Кік" виконала невеликі ролі, граючи саму себе в "Пліткарці" та приєднавшись до своєї мачухи Шеріл Гайнс у "Зменш свій ентузіазм". Зовсім недавно вона зіграла роль "ледачого туриста" у фільмі "Страх і ненависть в Аспені" 2021 року.

Кетлін "Кік" Кеннеді

Зокрема, Кеннеді є активісткою та поділяє пристрасть свого батька до "проблем з водою".

Нагадаємо, як робота Дженніфер Лопес вплинула на розлучення з Беном Аффлеком.

Також Фокус писав про деталі нового роману Бена Аффлека та Кетлін Кеннеді.