Найвідоміша шахрайка Анна Делві приєднається до "Танців з зірками"

Анні дали дозвіл на поїздки в Лос-Анджелес, де відбуваються зйомки шоу.

Related video

33-річна російська шахрайка Анна Сорокіна, більше відома світові як Анна Делві, котра переїхала 2013 року в Нью-Йорк і придумала собі нову особистість, щоб обманювати багатих американців і заробляти на них, стане учасницею 33-го сезону шоу "Танці з зірками", пише Deadline.

Злочинниця, чия історія була екранізована стримінговим сервісом Netflix під назвою "Винаходячи Анну", після чотирирічного тюремного ув'язнення продовжує пожинати плоди своєї неймовірної популярності.

Телемережа ABC відмовилася коментувати це питання.

2019 року Делві визнали винною за вісьмома обвинуваченнями, включно з розкраданням в особливо великих розмірах другого ступеня, крадіжкою послуг і замахом на розкрадання в особливо великих розмірах першого ступеня.

Анна Сорокіна, яка народилася в Росії, видавала себе за німецьку спадкоємицю, виманюючи тисячі доларів у нью-йоркської еліти та її улюблених закладів. Вона створила настільки переконливий образ багатої спадкоємиці, що їй вдавалося подорожувати по всьому світу чужим коштом, жити в дорогих готелях і навіть імітувати створення культурного центру, під будівництво якого вона також отримувала гроші.

Шахрайку було звільнено з в'язниці за хорошу поведінку 2021 року, відсидівши майже чотири роки. Відтоді вона перебувала під домашнім арештом після загрози можливої депортації у 2022 році за протерміновану візу і носить електронний браслет на нозі.

За інформацією Page Six, умови її домашнього арешту нещодавно були пом'якшені. Їй видали номер соціального страхування, дозволили повернутися в соціальні мережі і вільно переміщатися в радіусі 70 миль від її квартири в Іст-Віллідж, штат Нью-Йорк. За даними таблоїда, їй було надано спеціальний дозвіл на поїздку в Лос-Анджелес, де знімають "Танці з зірками".

В інтерв'ю американським ЗМІ Делві стверджувала, що абсолютно не шкодує про скоєне. Зараз вона працює над документальним серіалом, у якому детально розповідається про її життя після історії "Винаходячи Анну", запускає серію вечерь у клубі знаменитостей, веде щотижневий подкаст і випускає нові пісні. Вона також уклала низку угод в Instagram для просування серіалу "Анонім" на USA Network і відкрила агенцію зі зв'язків із громадськістю у сфері моди з ветераном бізнесу Келлі Катрон.

Раніше Фокус писав, що Анна Делві влаштувала модний показ на даху своєї квартири.