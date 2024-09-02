Самая известная мошенница Анна Делви присоединится к "Танцам со звездами"

Анне дали разрешение на поездки в Лос-Анджелес, где проходят съемки шоу.

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33-летняя русская мошенница Анна Сорокина, больше известная миру как Анна Делви, переехавшая в 2013 году в Нью-Йорк и придумавшая себе новую личность, чтобы обманывать богатых американцев и зарабатывать на них, станет участницей 33-го сезона шоу "Танцы со звездами", пишет Deadline.

Преступница, чья история была экранизирована стриминговым сервисом Netflix под названием "Изобретая Анну", после четырехлетнего тюремного заключения продолжает пожинать плоды своей невероятной популярности.

Телесеть ABC отказалась комментировать этот вопрос.

В 2019 году Делви была признана виновной по восьми обвинениям, включая хищение в особо крупных размерах второй степени, кражу услуг и покушение на хищение в особо крупных размерах первой степени.

Родившаяся в России Анна Сорокина выдавала себя за немецкую наследницу, выманивая тысячи долларов у нью-йоркской элиты и ее любимых заведений. Она создала настолько убедительный образ богатой наследницы, что ей удавалось путешествовать по всему миру за чужой счет, жить в дорогих отелях и даже имитировать создание культурного центра, под постройку которого она также получала деньги.

Мошенница была освобождена из тюрьмы за хорошее поведение в 2021 году, отсидев почти четыре года. С тех пор она находилась под домашним арестом после угрозы возможной депортации в 2022 году за просроченную визу и носит электронный браслет на ноге.

По информации Page Six, условия ее домашнего ареста недавно были смягчены. Ей выдали номер социального страхования, разрешили вернуться в социальные сети и свободно перемещаться в радиусе 70 миль от ее квартиры в Ист-Виллидж, штат Нью-Йорк. По данным таблоида, ей было предоставлено специальное разрешение на поездку в Лос-Анджелес, где снимают "Танцы со звездами".

В интервью американским СМИ Делви утверждала, что совершенно не жалеет о содеянном. Сейчас она работает над документальным сериалом, в котором подробно рассказывается о ее жизни после истории "Изобретая Анну", запускает серию ужинов в клубе знаменитостей, ведет еженедельный подкаст и выпускает новые песни. Она также заключила ряд сделок в Instagram для продвижения сериала "Аноним" на USA Network и открыла агентство по связям с общественностью в сфере моды с ветераном бизнеса Келли Катрон.

Ранее Фокус писал, что Анна Делви устроила модный показ на крыше своей квартиры.