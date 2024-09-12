Бейонсе прикрасила обкладинку модного журналу і розповіла про свою нову дієту (фото)

У новій фотосесії знаменитість вразила шанувальників стрункою фігурою та гламурними образами. Бейонсе також поділилася своїми поглядами на здоровий спосіб життя.

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Американська співачка й акторка Бейонсе знялася в гламурній фотосесії та прикрасила обкладинку жовтневого випуску журналу GQ. В інтерв'ю модному глянцю вона розповіла, що приділяє особливу увагу здоровому харчуванню.

На обкладинці зірка постала в чорній обтислій сукні від бренду Miu Miu з глибоким декольте, з пишною зачіскою і кольє на шиї від Graff, а в руці вона тримає склянку з напоєм.

На іншому з гламурних знімків Бейонсе з високою зачіскою позує з сигарою в обтислій лаконічній сукні до підлоги від Rick Qwens з довгим шлейфом і відкритими плечима. Також можна помітити на зірці шикарні каблучки від Lorraine Schwartz Fine Jewelry і Jacob & Co.

В інтерв'ю попзірка розповіла, що цього літа вона щосили намагалася залишатися здоровою і переглянула свій раціон, відмовившись від будь-якого м'яса, крім індички, а також вживає всі необхідні добавки і займається спортом, коли може.

"Я намагаюся зосередитися на своєму здоров'ї, приймаю добавки і харчуюся дуже здоровою їжею. Цього літа я відмовилася від м'яса, за винятком індички", — розповіла співачка. Мати трьох дітей також зізналася, що намагається дотримуватися програми тренувань, але це не завжди їй вдається

"Я намагаюся зібратися з силами, щоб потренуватися, але сьогодні я просто не можу цього зробити. Можливо, завтра", — сказала вона. У минулому співачка в стилі R'n'B пробувала себе в якості вегана, вона постійно змінювала свій раціон і не дотримувалася чогось одного при вживанні рослинної їжі.

Раніше, 21 серпня, Фокус писав про те, що Бейонсе випустила новий елітний віскі, який назвала на честь свого прадіда.