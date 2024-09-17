Дочка легендарного музиканта розкрила правду про доступ знаменитостей до опіоїдів

За словами Келлі Осборн, якщо ти знаменитість або родич знаменитості, то можеш без проблем купити будь-який препарат у "перевірених" лікарів.

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Що довше триває розслідування справи про смерть американського актора Меттью Перрі від передозування кетаміном, то більше моторошних подробиць виходить назовні. Зокрема, 39-річна співачка Келлі Осборн, донька легендарного Оззі Осборна, повідомила, що в Голлівуді багато хто без проблем купував певні препарати в лікарів. Про це йдеться в документальному фільмі TMZ Studios під назвою "TMZ розслідує Метью Перрі і таємну мережу знаменитостей із продажу наркотиків". У картині розповідається про те, як лікарі, посередники і навіть реабілітаційні центри перетворюють знаменитостей на наркоманів.

TMZ провело своє розслідування

Келлі зізналася, що у різних голлівудських лікарів змогла отримати "Вікодін" і "Оксикодон", коли їй було 13 років. Їй видалили мигдалини, після чого лікарі прописали підлітку ліки, які згодом посилили залежність від опіоїдів. Водночас батьки дівчини нічого не знали про призначення.

"Келлі ходила в аптеку, щоб отримати рецептурні препарати без присутності батьків… Ми говоримо про 13-річну дитину, яка купує в аптеці важкі, звикальні наркотики, що викликають звикання, — без зайвих запитань", — йдеться у фільмі.

З цього почався шлях міс Осборн до наркотичної залежності, від якої вона вперше почала лікуватися в 19 років, потрапивши в реабілітаційний центр. Там вона познайомилася з Перрі.

"Він допоміг багатьом людям. Одного разу він допоміг і мені. Мені було 19 років, і я вперше потрапила в реабілітаційний центр, і мені просто хотілося втекти — це не виходило. Я не отримувала цього. Я ніколи не почувалася більш невпевненою і не ненавиділа себе більше", — розповіла Келлі.

Вона додала, що Меттью бачив, як їй погано:

"Він підійшов до мене і дав мені фішку, на якій було написано "три хвилини". Він сказав мені: "Якщо ти зможеш витримати три хвилини, ти зможеш витримати все, що завгодно". Ця фішка допомогла мені пережити той день, а потім і наступний день, і я ніколи цього не забуду".

Келлі Осборн уперше потрапила до реабілітаційного центру в 19 років

Келлі привселюдно розповіла, що у неї було коло лікарів, у яких вона могла взяти певний вид наркотиків. Вона знала, до кого звернеться в Голлівуді, щоб отримати опіати.

"У якийсь момент мені сподобалися шість різних лікарів, і вони були в мене в Нью-Йорку, Лос-Анджелесі та Лондоні. Тому, коли в мене закінчувалися ліки, я могла зателефонувати різним, щоб вони мені їх поповнили", — каже співачка.

Її слова підтверджує доктор Дрю Пінскі.

"Кожен наркоман знає таємне коло, з яким він може зв'язатися, але знаменитості знають більше, ніж будь-хто. "Це не просто коло наркоманів, є також коло таємних лікарів, і тільки до певного лікаря вам слід піти, і цей — один із тих, хто сьогодні. І все це погано. Усе це погано", — зазначив лікар.

Меттью Перрі помер 28 жовтня 2023 року і був знайдений мертвим у джакузі у себе вдома в районі Пасифік-Палісейдс у Лос-Анджелесі. Йому було 54 роки. Судмедекспертиза показала, що він помер від передозування кетаміном.

Наразі у справі про його смерть затримано п'ятьох осіб: двох лікарів, його особистого помічника Кеннета Івамаса, "королеву кетаміну" Джасвін Сангха і посередника між лікарем і клінікою, що постачала кетамін зірковим клієнтам.

Раніше Фокус писав, чому дівчина Меттью Перрі кинула його.