Дочка легендарного музиканта розкрила правду про доступ знаментостей до опіоїдів

За словами Келлі Осборн, якщо ти знаменитість або родич знаменитості, то можеш без проблем купити будь-який препарат у "перевірених" лікарів.

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Що довше триває розслідування справи про смерть американського актора Меттью Перрі від передозування кетаміном, то більше моторошних подробиць виходить назовні. Зокрема, 39-річна співачка Келлі Осборн, донька легендарного Оззі Осборна, повідомила, що в Голлівуді багато хто без проблем купував певні препарати в лікарів. Про це йдеться в документальному фільмі TMZ Studios під назвою "TMZ розслідує Метью Перрі і таємну мережу знаменитостей із продажу наркотиків". У картині розповідається про те, як лікарі, посередники і навіть реабілітаційні центри перетворюють знаменитостей на наркоманів.

TMZ провело своє розслідування

Келлі зізналася, що у різних голлівудських лікарів змогла отримати "Вікодін" і "Оксикодон", коли їй було 13 років. Їй видалили мигдалини, після чого лікарі прописали підлітку ліки, які згодом посилили залежність від опіоїдів. При цьому батьки дівчини нічого не знали про призначення.

"Келлі ходила в аптеку, щоб отримати рецептурні препарати без присутності батьків… Ми говоримо про 13-річну дитину, яка купує в аптеці важкі, звикальні наркотики, що викликають звикання, — без зайвих запитань", — йдеться у фільмі.

З цього почався шлях міс Осборн до наркотичної залежності, від якої вона вперше почала лікуватися в 19 років, потрапивши в реабілітаційний центр. Там вона познайомилася з Перрі.

"Він допоміг багатьом людям. Одного разу він допоміг і мені. Мені було 19 років, і я вперше потрапила в реабілітаційний центр, і мені просто хотілося втекти — це не виходило. Я не отримувала цього. Я ніколи не почувалася більш невпевненою і не ненавиділа себе більше", — розповіла Келлі.

Вона додала, що Меттью бачив, як їй погано:

"Він підійшов до мене і дав мені фішку, на якій було написано "три хвилини". Він сказав мені: "Якщо ти зможеш витримати три хвилини, ти зможеш витримати все, що завгодно". Ця фішка допомогла мені пережити той день, а потім і наступний день, і я ніколи цього не забуду".

Келлі Осборн уперше потрапила до реабілітаційного центру в 19 років

Келлі привселюдно розповіла, що у неї було коло лікарів, у яких вона могла взяти певний вид наркотиків. Вона знала, до кого звернеться в Голлівуді, щоб отримати опіати.

"У якийсь момент мені сподобалися шість різних лікарів, і вони були в мене в Нью-Йорку, Лос-Анджелесі та Лондоні. Тому, коли в мене закінчувалися ліки, я могла зателефонувати різним, щоб вони мені їх поповнили", — каже співачка.

Її слова підтверджує доктор Дрю Пінскі.

"Кожен наркоман знає таємне коло, з яким він може зв'язатися, але знаменитості знають більше, ніж будь-хто. "Це не просто коло наркоманів, є також коло таємних лікарів, і тільки до певного лікаря вам слід піти, і цей — один із тих, хто сьогодні. І все це погано. Усе це погано", — зазначив лікар.

Меттью Перрі помер 28 жовтня 2023 року і був знайдений мертвим у джакузі у себе вдома в районі Пасифік-Палісейдс у Лос-Анджелесі. Йому було 54 роки. Судмедекспертиза показала, що він помер від передозування кетаміном.

Наразі у справі про його смерть затримано п'ятьох осіб: двох лікарів, його особистого помічника Кеннета Івамаса, "королеву кетаміну" Джасвін Сангха і посередника між лікарем і клінікою, що постачала кетамін зірковим клієнтам.

Раніше Фокус писав, чому дівчина Меттью Перрі кинула його.