Ексдружину Бена Аффлека помітили на побаченні з нареченим (фото)

Аффлек та Гарнер були одружені понад 10 років. Вони тричі стали батьками і підтримують хороші стосунки після розлучення.

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Американську акторку Дженніфер Гарнер помітили на рідкісному побаченні з нареченим. Про це пише Daily Mail.

Джон Міллер приєднався до своєї зіркової коханої на осінній прогулянці. Вони вийшли у світ у Лос-Анджелесі. Колишня дружина Бена Аффлека обрала для побачення з нареченим малиновий светр та спідницю. Вона зібрала волосся в пучок та додала до образу прозорі окуляри.

Тим часом голова Cali Group і генеральний директор PopID доповнював кохану в схожому худі та джинсах.

Пара зустрічається з 2018 року та вже заручилася.

Дженніфер Гарнер та Джон Міллер

"У Джона добре серце і сильний, гострий розум", — говорило джерело In Touch Weekly.

І в бізнесмена, і в акторки є доньки на ім’я Вайолет. Гарнер народила трьох дітей у шлюбі з Беном Аффлеком — доньку Серафіну, доньку Вайолет та сина Самюеля.

Тим часом у Міллера, окрім доньки Вайолет, є син Квест від музикантки Керолайн Кемпбелл.

Дженніфер Гарнер надавала всіляку підтримку Бену Аффлеку під час його розлучення з Дженніфер Лопес, що не дуже подобалося Міллеру. Він був не в захваті, що його наречена змушена розриватися між своєю сім'єю і колишнім.

Втім, ці проблеми вже позаду, і Дженніфер Гарнер увесь свій час знову присвячує своїм стосункам.

"Вона кохає Міллера. У них серйозні стосунки. У нього теж є діти, і він розуміє її пріоритети. Їхні стосунки веселі та легкі. Вона дуже щаслива", — говорив інсайдер.

Нагадаємо, Дженніфер Гарнер відвідала Бена Аффлека в його день народження.

Також Фокус писав про розлучення Бена Аффлека та Джей Ло.