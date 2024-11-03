Топ 5 фільмів жахів 2024: найкращі новинки для любителів "страшного" кіно (відео)

Фільми із закрученими сюжетами і лякаючими спецефектами подобаються любителям сучасних хорорів. Цього року було знято багато цікавих картин цього жанру.

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У 2024 році вийшло багато цікавих і захопливих фільмів, включно з фільмами жахів. Любителям "жахів" є, чим заповнити своє дозвілля. Для тих, хто не боїться і любить полоскотати нерви, Фокус підготував добірку з п'яти найбільш "страшних" картин.

Тихе місце: День перший

Дії картини "Тихе місце: День перший" відбуваються у США. Молода жінка Саміра, яка змирилася з тим, що помирає від раку, їде автобусом до Нью-Йорка, щоб подивитися ляльковий спектакль. Дорогою назад вона опиняється в епіцентрі кривавої бійні, оскільки Земля зазнала атаки смертоносних істот із космосу. Саміра, яка дивом уціліла, в момент нападу втрачає свідомість. Прийшовши до тями, вона об'єднується з групою інших вцілілих, щоб спробувати вибратися з охопленого монстрами Нью-Йорка.

Американський фільм жахів режисера Майкла Сарноскі був знятий за сценарієм Джеффа Ніколса. У ньому зіграли: Лупіта Ніонго, Джозеф Квінн, Джимон Гонсу, Алекс Вулф, Кейн Ейден, Дженніфер Вудворд, Джонатан Сперроу та інші актори.

Природа насильства

Канадський фільм режисера Кріса Неша "Природа насильства" — це трилер про групу молодих людей, чия подорож до лісу Онтаріо обертається смертельною боротьбою, коли вони знаходять амулет і стають ціллю для загадкового вбивці. Напруга наростає з кожним кроком, оскільки герої намагаються вижити, розкриваючи темні таємниці амулета і намагаючись знайти шлях додому.

Ролі виконали такі актори: Раян Баррет, Шарлотта Кріган, Ліам Леоне, Камерон Лав, Тімоті Пол, Александр Олівер, Андреа Павлович, Ріс Преслі та інші.

Чужий: Ромул

Сюжет фільму "Чужий: Ромул" розгортається на далекій планеті, де в умовах вічної темряви робітники працюють у шахтах колонії Зірка Джексона. Батьки головної героїні Рейн загинули від хвороб легенів, що стало нормою в цьому гнітючому місці. Дівчині залишилися лічені хвилини до закінчення контракту з корпорацією-наймачів, тож вона нарешті зможе вирушити подалі звідси і ближче до Сонця. Щоправда, компанія так просто не відпускає своїх робітників і додає Рейн ще кілька років до контракту. Якоїсь миті разом із кількома товаришами вона вирішує таємно відвідати занедбаний космічний корабель, що дрейфує неподалік, щоб викрасти звідти спецобладнання, необхідне для втечі з колонії. Ніхто з друзів не підозрює, що всередині їм доведеться зіткнутися з найжахливішою формою життя у Всесвіті.

У фільмі режисера Федеріко Альвареса зіграли такі актори: Кейлі Спені, Ізабела Мерсед, Арчі Рено, Девід Джонссон, Ейлін Ву, Спайк Ферн, Розі Еде, Тревор Ньюлін та інші.

Збирач душ

Події у фільмі "Збирач душ" відбуваються в 1990-ті роки. Молода агентка ФБР Лі Гаркер, яка володіє екстрасенсорними здібностями, приєднується до розслідування серії загадкових убивств, що трапляються в усьому штаті Орегон уже два десятиліття: батько тієї чи іншої родини несподівано божеволіє та позбавляє життя своїх рідних, залишаючи зашифровані послання з окультними знаками та підписом "Збирач душ". Головна героїня не сумнівається, що за всіма вбивствами стоїть одна людина, яка якимось містичним чином може брати контроль над свідомістю своїх жертв.

Ролі виконали: Майка Монро, Ніколас Кейдж, Блер Андервуд, Алісія Вітт, Мішель Чхве-Лі, Дакота Долбі, Джейсон Дей та інші. Режисером картини виступив Оз Перкінс.

Ебігейл

За сюжетом фільму "Ебігейл" злочинці викрадають молоду балерину на ім'я Ебігейл, яка є донькою багатої і впливової людини, щоб отримати за неї викуп у розмірі 50 мільйонів доларів. Викрадення проходить чітко за планом, і злочинці повертаються в особняк замовника Ламберта разом із дівчинкою-підлітком, де їм належить провести 24 години. Однак є дещо, про що вони ще не знають: Ебігейл — справжній вампір, який харчується виключно людською кров'ю.

Ролі в американо-ірландському фільмі режисерів Метта Беттінеллі-Олпіна і Тайлера Джиллетта виконали: Мелісса Баррера, Ден Стівенс, Аліша Вейр, Вільям Кетлетт, Кетрін Ньютон, Кевін Дюран, Меттью Гуд та інші.

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