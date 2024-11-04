Джіджі Хадід у шикарному пальті з'явилася на відкритті свого магазину в Сеулі (фото, відео)

Модель представила вироби з кашеміру люкс-класу. Джемпера і кардигани з нової колекції коштують від 450 до 1 000 доларів США.

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Американська супермодель Джіджі Хадід у понеділок, 4 листопада, продемонструвала чудовий осінній лук на відкритті свого магазину кашемірових виробів Guest In Residence в Сеулі, повідомляє Daily Mail.

29-річна модель мала шикарний вигляд, одягнувши затишне коричневе кашемірове пальто на ґудзиках, з поясом і відкладним коміром. Джіджі доповнила свій образ прямими чорними джинсами і стильною парою чорних лоферів. Зірка подіуму уклала світле волосся з проділом набік і нанесла сяйливий макіяж, підкресливши очі димчастими тінями і чорною підводкою, а губи нафарбувала помадою червоно-коричневого відтінку.

Супермодель Джіджі Хадід Фото: Getty Images

Відзначаючи відкриття свого магазину в столиці Південної Кореї, Джіджі виступила креативним директором бренду люксового кашеміру. Джемпера і кардигани, виготовлені з матеріалів найвищої якості, з нової колекції коштують від 450 до 1 000 доларів США. Сам бренд позиціонує себе як компанія, яка "створює трикотажні вироби, розраховані на роки, а не на сезони".

"Ця колекція покликана пробудити теплі спогади про зимові сімейні канікули і почуття ескапізму, яке вони з собою приносять. Дизайн натхненний яскравими сидіннями поїздів і автобусів з минулих пригод, тією крутою картатою сорочкою, яку тато подарував тобі під час походу, і тим затишним светром, у якому твоя мама каталася на схилах… Ті моменти поза роботою, коли ви відчували тепло, безпеку й щастя в оточенні близьких на природі", — сказала Гадід, презентуючи шикарні вироби з кашеміру.