Джиджи Хадид в шикарном пальто появилась на открытии своего магазина в Сеуле (фото, видео)

Модель представила изделия из кашемира люкс-класса. Джемпера и кардиганы из новой коллекции стоят от 450 до 1 000 долларов США.

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Американская супермодель Джиджи Хадид в понедельник, 4 ноября, продемонстрировала великолепный осенний лук на открытии своего магазина кашемировых изделий Guest In Residence в Сеуле, сообщает Daily Mail.

29-летняя модель выглядела шикарно, облачившись в уютное коричневое кашемировое пальто на пуговицах, с поясом и отложным воротником. Джиджи дополнила свой образ прямыми черными джинсами и стильной парой черных лоферов. Звезда подиума уложила светлые волосы с пробором набок и нанесла сияющий макияж, подчеркнув глаза дымчатыми тенями и черной подводкой, а губы накрасила красно-коричневого оттенка помадой.

Супермодель Джиджи Хадид Фото: Getty Images

Отмечая открытие своего магазина в столице Южной Кореи, Джиджи выступила в качестве креативного директора бренда люксового кашемира. Джемпера и кардиганы, изготовленные из материалов высочайшего качества, из новой коллекции стоят от 450 до 1 000 долларов США. Сам бренда позиционирует себя как компания, которая "создает трикотажные изделия, рассчитанные на годы, а не на сезоны".

"Эта коллекция призвана пробудить теплые воспоминания о зимних семейных каникулах и чувстве эскапизма, которое они с собой приносят. Дизайн вдохновлен яркими сиденьями поездов и автобусов из прошлых приключений, той крутой клетчатой ​​рубашкой, которую отец подарил тебе во время похода, и тем уютным свитером, в котором твоя мама каталась на склонах… Те моменты вне работы, когда вы чувствовали тепло, безопасность и счастье в окружении близких на природе", — сказала Хадид, представляя шикарные изделия из кашемира.