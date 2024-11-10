Топ-5 боевиков 2024: новые фильмы с увлекательным сюжетом, которые стоит посмотреть (видео)

Фільми-бойовики зроблять ваш вечір захопливим і незабутнім. Поціновувачі цього жанру під час перегляду зможуть піти від реальності та пережити насичені емоції разом зі сміливими та винахідливими героями.

Бойовики завжди привертають увагу глядачів своєю динамікою, екшеном і неймовірними спецефектами. Це жанр, де герої, ризикуючи життям, рятують суспільство від зла. Фокус підготував добірку для любителів бойовиків із п'яти найцікавіших картин, знятих у 2024 році. Багато з них уже отримали похвалу критиків і глядачів.

Самотні вовки

Прем'єра "Самотніх вовків" відбулася на 81-му Венеційському кінофестивалі 1 вересня 2024 року. За сюжетом Маргарет, яка обіймає посаду окружного прокурора Нью-Йорка, потрапляє у великі неприємності, коли її молодий коханець гине в номері дорогого готелю. У паніці жінка звертається телефоном до спеціальної людини, яка вміє розв'язувати такого роду "проблеми". Власниця готелю, своєю чергою, для підстраховки викликає свою людину, щоб приховати злочин. Двоє немолодих і досвідчених "чистильників", які звикли працювати самостійно, стають напарниками, але ситуація виходить з-під контролю.

У картині режисера Джона Воттса зіграли такі знамениті актори, як: Бред Пітт, Джордж Клуні, Емі Раян, Остін Абрамс, Пурна Джаганнатан, Роб Рідделл та інші.

Кримінальне місто 4: Відплата

Фільм "Кримінальне місто. Відплата" — це продовження історії поліцейського, якому кілька років тому вдалося вийти на слід виробників небезпечного синтетичного наркотику. Безстрашний детектив розслідує чергову небезпечну справу. Незабаром стає зрозуміло, що справа пов'язана з найбільшим нелегальним бізнесом онлайн-казино, а одна з ключових фігур у цій злочинній схемі — колишній спецпризначенець. Він — цинічний і безжалісний убивця, який ні перед чим не зупиниться, щоб домогтися своєї мети.

Фільм зняв режисер Хо Мен Хен. У ролях зіграли: Ма Дон Сок, Му Ель Кім, Пак Джі Хван, Дон Хві Лі, Лі Бом Су, Кім Мін Дже та інші актори. Прем'єра відбулася 23 лютого 2024 року.

Міністерство неджентльменських справ

Військовий бойовик "Міністерство неджентльменських справ" знятий знаменитим британським режисером Гаєм Річчі за мотивами операції "Поштмейстер" під час Другої світової війни. Дії розгортаються у Великій Британії в 1942 році. Головні герої — не тільки відчайдушні авантюристи, а й першокласні фахівці у військовій справі. Їм доводиться об'єднатися в надсекретний бойовий підрозділ і вирушити на зухвалу місію проти нацистів. Тепер це — їхня головна справа, і вести вони її будуть аж ніяк не по-джентльменськи. За непокору наказам на героїв чекає трибунал, але на їхній захист виступив сам Вінстон Черчилль, оголосивши "джентльменів" своєю особистою командою.

У бойовику ролі виконали такі актори, як: Генрі Кавілл, Ейса Гонсалес, Алан Річсон, Генрі Голдінг, Хіро Файннс-Тіффін, Кері Елвіс, Алекс Петтіфер, Тіль Швайгер, Бабс Олусанмокун, Фредді Фокс, Генрі Зага, Алессандро Бабалола та інші.

Зірвати банк

Головний герой фільму "Зірвати банк" — бувалий грабіжник Мейсон Годдард, який після провалу останньої великої справи вирішує залягти на дно. Для цього Мейсон інсценує власну смерть, робить нові документи і вирішує почати життя заново, але вже без криміналу. Однак молодший брат Шон пропонує йому нерозважливий план із пограбування банку, і він погоджується. Пограбування йде шкереберть. Злодії опиняються всередині банку із заручниками, оточені спецназом.

Режисером фільму став Айвз, а ролі виконали такі актори: Джон Траволта, Крістін Девіс (V), Лукас Гаас, Метт Джералд, Ноель Гульємі, Наталі Юра та інші.

Підбурювачі

Головний герой фільму "Підбурювачі" — батько-одинак Рорі, який не знає, як заробити хороші гроші, і перебуває у цілковитому відчаї. Випадково він знайомиться з колишнім ув'язненим Коббі, який пропонує гарну справу. Коли все йде не за планом вони, разом із незвичайним подільником, психотерапевтом Рорі, намагаються втекти від поліції, підлого політика і мстивого ватажка гангстерів. Герої повинні навчитися оперативно діяти в команді, щоб уникнути в'язниці або чогось страшнішого.

Бойовик був знятий режисером Дагом Лайманом. У фільмі знялися такі відомі актори, як: Метт Деймон, Кейсі Аффлек, Хонг Чау, Пол Волтер Гаузер, Альфред Моліна, Рон Перлман, Майкл Стулбарг, Вінг Реймз, Дон ДіПетта, Джек Гарлоу, Кейлі Коуен та інші.

Нагадаємо, 3 листопада, Фокус розповідав про п'ять нових фільмів у жанрі фантастики. Ці картини вражають уяву різноманіттям і новаторськими ідеями.