Масло для волос и биотин: Линдси Лохан поделилась своими секретами красоты (фото)

Ліндсі Лохан завжди подобався власний колір волосся. Іноді вона змінює відтінок своїх локонів на яскравіший, у догляді використовує спеціальну олію і намагається менше застосовувати фен. Актриса також приділяє увагу шкірі обличчя.

Американська співачка, акторка і модель Ліндсі Лохан розповіла про свої методи догляду за шкірою обличчя і волоссям, а також поділилася деякими секретами краси, повідомляє HarpersBazaar.

Догляд за волоссям

Актриса Ліндсі Лохан Фото: Getty Images

За словами Ліндсі, у догляді за волоссям вона використовує полегшену олію, а феном користується в рідкісних випадках, оскільки намагається не пересушувати своє шикарне волосся.

"Мені подобається використовувати олію для волосся. Я думаю, це важливо. Це те, що я зараз використовую. Я намагаюся не сушити волосся феном так часто, якщо в цьому немає потреби. Мені здається, що щоденне миття і сушіння волосся може його зіпсувати, тому я намагаюся цього уникати", — поділилася зірка "Чумової п'ятниці". Крім того, в "екстрених" випадках, коли терміново "потрібно бути у формі", актриса використовує сухий шампунь. Рудоволоса красуня зізналася, що їй дуже подобається колір її волосся. Вона вважає, що саме такий колір робить її більш яскравою та привабливою.

"Мені завжди подобався мій власний колір волосся — я дивилася на нього від низу до верху і захоплювалася ним. Але, коли я вчилася в школі, і в мене були веснянки, люди іноді сміялися з мене... З роками моє волосся стало більш темно-рудим. Тому, я йду до стиліста і фарбую його у світліший тон", — розповіла Ліндсі.

Догляд за шкірою обличчя

Ліндсі Лохан Фото: Getty Images

Зірка "Поганих дівчат" також приділяє увагу догляду за шкірою обличчя, але в цьому питанні дотримується "дуже простих речей". "Я використовую цинкові креми і щадне вмивання без мила. Я велика прихильниця кріо-процедур для обличчя. Я велика прихильниця пластирів під очима, просто витрачаю мінімум часу вранці, щоб їх нанести. Пам'ятайте, завжди приділяйте час собі, навіть просто випийте чаю", — сказала Ліндсі.

Вітаміни для шкіри та волосся

Ліндсі Лохан Фото: Getty Images

Лохан намагається піклуватися про свою зовнішність щодня. Вона вживає в їжу багато овочів і фруктів і не "переборщує" з різними вітамінними добавками.

"Я думаю, біотин завжди допомагає. Прийом біотину і вітамінів — я не приймаю багато вітамінів для волосся, тому що не люблю переборщувати. Я думаю, що просто наносити маски, коли це можливо, і давати волоссю відпочити — це найголовніше. Я намагаюся не фарбувати його занадто часто — наприклад, якщо я збираюся стати світло-русявим, то потім даю йому відрости природним чином деякий час", — поділилася зірка.

Нещодавно повідомлялося, що Ліндсі Лохан в елегантному вбранні з'явилася на показі Michael Kors.