С места гибели Лиама Пейна пропала вещь стоимостью почти $40 тысяч: о чем речь

Годинник Rolex був на руці у Пейна за кілька годин до його смерті, що підтвердили камери відеоспостереження в готелі. Поліція обшукала номер і будинки всіх підозрюваних до загибелі артиста, але поки нічого не знайшла.

Аргентинська поліція, яка розслідує смерть 31-річного ексучасника гурту One Direction Ліама Пейна, не може знайти годинник Rolex вартістю $39 тисяч, який співак носив незадовго до того, як його тіло виявили під балконом готелю CasaSur Palermo в Буенос-Айресі, пише видання La Nacion.

Дизайнерський годинник не було виявлено під час рейдів минулого тижня в будинках трьох чоловіків, підозрюваних у причетності до смерті артиста. У зв'язку з цим правоохоронці мають намір ще раз ретельно обшукати номер Пейна, щоб спробувати знайти його Rolex. Однак поліція не виключає, що його могли вкрасти у Ліама в день смерті.

Пейна помітили в годиннику Rolex на знімках із камер відеоспостереження та інших фотографіях, включених до матеріалів обвинувачення, незадовго до його смерті приблизно о 5 годині вечора за місцевим часом 16 жовтня.

Ліам Пейн носив годинник за кілька годин до смерті Фото: Liam Payne\Instagram

"Із проаналізованих зображень ми знаємо, що годинник був у Ліама в день його смерті. Він був у нього на одній із рук, і він був у нього щонайменше за дві-три години до його фатального падіння в готелі. Ми шукали його в його номері готелю, але не змогли знайти", — заявили джерела видання.

Годинники шукали не тільки в будинках трьох підозрюваних у тому, що вони постачали Пейну наркотики і сприяли їхньому розповсюдженню, а й у квартирах двох жінок-ескортниць, які були з ним у його кімнаті. Ці дві дами стали останніми, хто бачив артиста живим. Музикант відмовився заплатити їм $5000, розповіли вони.

"Пошук годинника у будинках людей, з якими Ліам контактував до своєї смерті, був пріоритетом, але тепер буде проведено ще одну перевірку, щоб з'ясувати, чи залишився він десь у його кімнаті", — заявили правоохоронці.

Золотих Rolex ні в номері готелю, ні в будинках підозрюваних поліція не знайшла Фото: Liam Payne\Instagram

Номер готелю, де зупинявся Ліам Пейн, все ще опечатаний за рішенням суду, і доступ сторонніх туди заборонено.

Розслідування загибелі британського артиста триває. Якщо спочатку версією загибелі Пейна було самогубство, то під час розслідування виникли сумніви. За даними судмедекспертизи, у крові покійного виявлено сліди алкоголю, кокаїну та антидепресантів. Прокурори дали зрозуміти, що версію про самогубство вже виключено, і зазначили, що він перебував у стані "напівнепритомного або повного несвідомого стану", коли впав і розбився на смерть, "не усвідомлюючи, що робить".

Судові джерела ідентифікували трьох обвинувачених як Рохеліо Нореса, громадянина Північної Америки, який має аргентинський паспорт. Це бізнесмен, який нещодавно виконував обов'язки менеджера Пейна. Його звинувачують у залишенні людини в небезпеці, що спричинило смерть. Другий підозрюваний — Есек'єль Перейра, службовець готелю, "який має відповісти за дві доведені поставки кокаїну". Третій — Брайан Науель Паїс, обвинувачений торговець, який мав нести відповідальність за ще "дві явно доведені поставки у два різні періоди часу 14 жовтня", згідно з

Батько співака Джефф вилетів до Аргентини через два дні після смерті сина і повернувся до Великої Британії з його тілом 7 листопада, щоб поховати його в рідному місті Вулверхемптоні.

Раніше Фокус писав, що за кілька тижнів до смерті планував весілля.