Самый сексуальный мужчина планеты рассказал, как этот титул повлиял на его жизнь

Актор задоволений тим, що перебуває в компанії таких зірок, як Кріс Еванс, Ідріс Ельба, Девід Бекхем, Бредлі Купер, Джордж Клуні та Меттью Макконахі, які раніше носили цей титул.

58-річний голлівудський актор Патрік Демпсі, який торік став найсексуальнішим чоловіком з тих, хто нині живе, за версією журналу People, у новому випуску видання розповів, як цей титул вплинув на його життя.

За словами зірки, це звання зробило його більш тривожним, оскільки йому постійно потрібно залишатися у формі та багато тренуватися, щоб підтримувати себе в тонусі.

"Але дивно, яке у нього охоплення. Я думаю, це приголомшлива платформа, щоб зробити щось позитивне... Це дозволило мені розповісти про Центр Демпсі (який спеціалізується на лікуванні раку). Слава сама по собі досить порожня, але якщо ви можете щось зробити і можете бути корисним, це дійсно те, що є в житті, і це дає вам сенс і радість", — наголосив зірка "Анатомії пристрасті".

Патрік Демпсі на обкладинці видання Haute Living

Демпсі зізнався, що бути названим People найсексуальнішим чоловіком з тих, хто живе нині, було честю, хоча, зізнається Патрік, занадто серйозно він це не сприймає.

"Це дійсно добре для вашого его, але це так суб'єктивно. Є так багато чудових чоловіків, які привабливі в багатьох відношеннях, або просто фізично, або просто як особистість, тому ви сприймаєте це досить серйозно, щоб бути вдячним, але не сприймайте це занадто буквально", — пояснив він свою позицію.

Окрім Демпсі, в різні роки цей титул діставався таким зіркам, як Кріс Еванс, Ідріс Ельба, Девід Бекхем, Бредлі Купер, Джордж Клуні та Меттью Макконахі.

"Бути частиною цієї чудової групи людей — це здорово. Є кілька чудових людей, які зробили неймовірні речі, тому приємно бути частиною цього", — додав Патрік.

Хто став новим "Найсексуальнішим чоловіком" за версією журналу, стане відомо вже 12 листопада.

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