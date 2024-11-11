Николь Кидман в элегантном пальто была замечена на прогулке в Нью-Йорке (фото)

Зірка "Поганої дівчинки" вкотре продемонструвала стильний образ. Ніколь Кідман відома своїм бездоганним смаком у виборі одягу.

Зірка Голлівуду, американська та австралійська акторка Ніколь Кідман у неділю, 10 листопада, в елегантному вбранні була помічена на прогулянці в Нью-Йорку, повідомляє Daily Mail.

57-річна зірка "Великої маленької брехні" мала чудовий вигляд у кашеміровому чорному пальті прямого крою з ґудзиками та прорізними кишенями.

На ній також була коротка чорна сукня з білим коміром, що підкреслювала її струнку фігуру. Свій образ вона доповнила щільними чорними колготками і лаковими туфлями з ремінцями на невисоких підборах. Кідман уклала світлі локони м'якими хвилями і нанесла сяйливий макіяж, підкресливши високі вилиці рожевими рум'янами і нафарбувавши губи яскравою помадою. Зірка "Аквамена" перебувала в гарному настрої. Вона з посмішкою на вустах помахала шанувальникам, а потім увійшла в Центр артистів-виконавців імені Робіна Вільямса.

Актриса Ніколь Кідман Фото: Getty Images

Оскароносна акторка, володарка шести премій "Золотий глобус" і двох премій "Еммі" тепер рахує дні до виходу довгоочікуваного еротичного трилера "Крихітка". Згідно з офіційним описом, фільм розповість історію героїні Кідман — впливового генерального директора, у якої роман зі своїм набагато молодшим стажистом. Окрім Ніколь Кідман, у картині знялися такі зірки, як Гарріс Дікінсон і Антоніо Бандерас. Прем'єра фільму "Крихітка" відбулася наприкінці серпня на 81-му щорічному Венеціанському міжнародному кінофестивалі, де Кідман удостоїли Кубка Вольпі за найкращу жіночу роль. Вихід картини в прокат заплановано на святкові дні, 25 грудня.

Раніше, Фокус писав про те, що Ніколь Кідман в обтислій сукні з'явилася на прем'єрі в Лондоні.