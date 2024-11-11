17-річна Кай Трамп показала, як проводить час зі своїм дідусем Дональдом та Ілоном Маском (фото)

У 78-річного Дональда Трампа п'ятеро дітей і десять онуків. Ба більше, новообраний президент США незабаром стане дідусем в 11-й раз — його дочка Тіффані вагітна первістком.

Сім'я Дональда Трампа нещодавно відсвяткувала його перемогу на виборах президента США 2024 року. Політик, як турботливий дідусь, після перемоги приділив час своїм онучкам, зігравши з ними в гольф. Відповідними знімками 11 листопада поділилася Кай Трамп у Х.

Сімейна зустріч відбулася на одному з полів для гольфу в маєтку Трампа. Кай показала своїм підписникам, як проходять її вихідні. "Неділя з дідусем", — підписала вона один зі знімків, на якому дівчина сяє поруч зі своїм дідусем Дональдом.

Одягнений у білосніжну футболку-поло та відповідну кепку з написом "Зробимо Америку знову великою", обраний президент США із задоволенням позував зі своїми спадкоємицями — 17-річною Кай та 10-річною Хлоєю. Сестри були вдягнені як годиться для гри — у спідниці для гольфу, кепки та білі кросівки.

Кай також поділилася фотографією з мільярдером Ілоном Маском і його чотирирічним сином. Генеральний директор Tesla був одягнений в офіційний чорний костюм і тримав маленького X Æ A-12 за руку. Кай жартівливо підписала фотографію так: "Ілон досягає статусу дядька", мабуть, натякаючи на те, що Маск, який підтримував Дональда Трампа під час передвиборчої кампанії, став частим гостем у його будинку.

Відомо, що у 78-річного Дональда Трампа п'ятеро дітей і десять онуків. Крім того, 10 жовтня стало відомо, що Дональд Трамп стане дідусем в 11-й раз — його дочка Тіффані вагітна первістком.

Раніше, 18 жовтня, Дональд Трамп розповів про особисте життя молодшого сина Беррона.